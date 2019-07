T-innova e Tannoia premiano le start up degli studenti a Terra Maiorum

Si terrà domani, 5 luglio, alle 16.30 a Terra Maiorum l'evento conclusivo dell'Itet Tannoia di Corato relativo al Progetto Pon Fse "La filiera agroalimentare: dalla produzione alla commercializzazione". Un progetto formativo sviluppato in collaborazione con lo studio di consulenza aziendale T-innova e con le aziende del territorio Ribatti, Maiora, Torrevento, Grifo, RCG Business Lab. Per l'occasione saranno premiati i progetti di start-up creati direttamente dagli studenti dell'Istituto Tecnico di Corato e Ruvo.



Una delle finalità dell’offerta formativa del Tannoia è quella di fornire possibilità concrete ai giovani che si mettono in gioco con idee imprenditoriali nuove. Valida collaborazione in questo progetto è stata data dai professionisti del team T-innova Consulting, mossi dall’amore per il territorio, che forniscono una consulenza aziendale globale attraverso strategie moderne, strade ancora poco battute e idee innovative.

Il progetto di alternanza scuola-lavoro pensato per l'incubazione di impresa si sviluppa in due moduli: uno legato alle strategie di business legate al mondo della filiera agroalimentare, il secondo all'internazionalizzazione delle imprese di questo importante settore produttivo. Hanno partecipato 4 classi del quarto anno dell' Itet di Corato e 3 della sede di Ruvo.



In prima battuta si è lavorato su un percorso formativo che permettesse ai ragazzi di apprendere nozioni e dinamiche del mondo dell'impresa , anche con l’intervento formativo esperienziale da parte delle aziende ospitanti. Successivamente è stato svolto un business game, ovvero l’ideazione, per gruppi, di start up innovative.

Domani, quindi, la premiazione delle migliori tre per entrambi i moduli. A giudicarle la giuria composta da rappresentanti delle aziende ospitanti e da quelle che sponsorizzano l'evento.