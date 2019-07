Confagricoltura Bari-Bat rinnova le delegazioni comunali

Confagricoltura Bari-Bat ha rinnovato le sue delegazioni comunali.

In totale sono 14 i nuovi delegati per i Comuni di Altamura, Andria, Bari, Bisceglie, Conversano, Corato, Gioia del Colle, Monopoli, Polignano a Mare, Putignano, Ruvo, Santeramo, Spinazzola e Turi. Per Corato è stato nominato Luigi Tedone.

Il Comitato di Presidenza ha preso atto delle nomine nelle singole delegazioni e ha approvato la composizione del consiglio e dell’assemblea.