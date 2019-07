In 200 per la prima biciclettata della salute Copyright: n.c.

Oltre ogni più rosea aspettativa. La prima edizione della biciclettata della salute “Chi si ama ci segua” con i quasi 200 partecipanti in bicicletta ha lasciato sorpresi anche gli organizzatori.

Pensata dall’associazione “Onda d’urto uniti contro il cancro Corato” in collaborazione con Legambiente Corato, Evambiente, la Misericordia, Fratres, Pin Bike e Croce Bianca Coratina, la passeggiata in bici tra campagna e città è servita per rendersi conto di come è importante sostenere una nuova mobilità sostenibile: la bicicletta oltre a essere un ottimo mezzo di trasporto salutare e non inquinante, è anche un mezzo di condivisione e socializzazione per tutte le età.

Tante famiglie con bambini hanno percorso un circuito insolito: prima tappa al depuratore cittadino in contrada fondo Griffi, nei pressi della stazione Bari Nord, e poi sul tracciato dell’elettrodotto di via Massarenti e via Prenestina, percorrendo gran parte dell’extramurale e via Castel del monte.

Per "Onda d’urto", da sempre in prima linea per incentivare la prevenzione e nel richiedere il registro dei tumori e il profilo cittadino della salute, si tratta di «una presa di coscienza di come l’ambiente sia un contesto fondamentale dal quale non si può più prescindere nella ricerca delle cause delle malattie oncologiche e di come l’attività fisica sia effettivamente uno degli antitumorali per eccellenza con una sana alimentazione.



Da Legambiente Corato è invece arrivata la presenza costante e forte di una voce che da anni è in campo per difendere le tematiche ambientali e come memoria storica.

Curiosità hanno suscitato la giovane start up di “Pin bike” e il suo kit che trasforma ogni bici in una smart bike e che premia con rimborsi da parte del comune aderente al progetto chi decide di utilizzarla al posto dell’auto per ogni spostamento urbano e l’associazione “Evambiente - Evoluzione Ambientale”, fondata da studenti del Politecnico di Bari con lo scopo di promuovere un’interazione fra studenti, aziende e enti locali su temi di carattere ambientale sotto l’aspetto scientifico, tecnologico, sanitario e paesaggistico.

Da Fratres infine un invito a donare il sangue specie durante il periodo estivo. Un ringraziamento speciale al comando dei vigili di Corato per la sensibilità e l’averci scortato durante la manifestazione con un vigile in bicicletta. Un grazie agli sponsor per il piccolo angolo ristoro finale».