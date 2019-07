Sabato scorso l'Avis cittadina ha fatto visita agli uffici del Casillo Group per una donazione straordinaria tra i dipendenti dell'azienda coratina. Grazie all'autoemoteca, finanziata in parte proprio da Casillo, l'Avis ha potuto raccogliere ben 34 donazioni, un numero davvero alto.

Il volano che ha portato l'associazione coratina a organizzare la donazione di sangue da Casillo ha una storia particolare alle spalle.

«Tutto è nato dal rapporto di alternanza scuola-lavoro con il liceo scientifico Tedone - spiega Ferrara - Tra gli studenti che hanno potuto conoscere la nostra mission, c'era la figlia di Francesco Casillo, Francesca, entusiasta del lavoro svolto dall'Avis. È stata lei a fare da tramite con il papà e quindi con l'azienda che ha sposato con piacere la nostra causa».



Francesco Casillo ha apprezzato molto, tanto da coinvolgere anche il presidente di Confindustria di Bari e Bat, Sergio Fontana con l'obiettivo di far partecipare alle donazioni anche altre aziende e trovando riscontro positivo da parte del presidente di Confindustria. «È motivo di orgoglio pensare che le nostre aziende - ha scritto Ferrara a Fontana - non pensano solo ai fatturati economici ma anche ai bisogni sociali. Estendere questa iniziativa ad altre aziende sarà per noi un motivo di crescita per tutta la comunità».

Non è la prima volta che l'Avis coratina effettua donazioni straordinarie nelle imprese della città. Da alcuni anni, ad esempio, l'autoemoteca visita Maiora. «Ringrazio il dottor Scelsi - conclude Giuseppe Ferrara - l'equipe del Policlinico e il dottor Ostuni, altri attori che permettono a giornate belle come queste di prendere forma».

La festa d'estate. L'associazione, intanto, ripropone la Festa d'estate Avis, una serata di beneficenza e di socializzazione all'insegna della musica e del buon cibo. L'evento si terrà sabato 6 luglio sulla terrazza dell'Executive Center alle 20.30, con l'esibizione live della band Anima Mundi. La serata è aperta ai soci e non soci dell'Avis e sarà completamente plastic free. Il ticket di beneficenza è di 10 euro.