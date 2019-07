​Oggi i funerali di Mons. Giannotti

Verranno celebrati oggi alle 17 nella Cattedrale di Trani i funerali di Mons. Savino Giannotti, scomparso ieri all'età di 79 anni.



La camera ardente è allestita nella parrocchia SS. Angeli Custodi fino alle 14 di oggi. Le esequie saranno presiedute dall’Arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo.

Mons. Giannotti era ricoverato nel reparto di medicina dell’ospedale di Bisceglie, curato e assistito amorevolmente dal personale medico e familiari. Il giorno 28 giugno, in occasione del suo 55esimo anniversario di ordinazione sacerdotale, in una stanza dell’ospedale, presente Don Savino e i suoi familiari, era stata celebrata una santa messa presieduta dall’Arcivescovo.

Questi, nell’apprendere la notizia del decesso, ha dichiarato che è «andato via una persona di grandi qualità umane, sacerdotali, spirituali e pastorali, che nell’arco della sua vita ministeriale con abnegazione si è posta al servizio delle diverse realtà ecclesiali diocesane a cui era inviato e, per ultimo, come Vicario Generale. Ora preghiamo per lui perché il Signore lo accolga con sé per il meritato riposo di pace».

Anche il Movimento di Spiritualità Vivere In, nella persona della presidente Marisa Parato, con il consiglio generale e gli aderenti, «vive in comunione con la Chiesa Diocesana di Trani, Barletta, Bisceglie la preghiera per Mons. Savino Giannotti; ricorda con gratitudine la sua vicinanza saggia e amichevole nel cammino del Movimento e rende grazie al Signore per il dono del suo sacerdozio».

La Comunità Vivere In dell'Arcidiocesi di Trani, Barletta, Bisceglie «ricorda con grande affetto Mons. Savino Giannotti. Gli dice "grazie" per la sua sollecitudine paterna con cui ha seguito il cammino del Movimento e prega perché viva la pienezza della gioia donata dal Signore ai "servi buoni e fedeli"».

Mons. Savino Giannotti è nato a Trani il 29 agosto 1940. Ha frequentato la scuola media Baldassarre fino al 1953 e il 4° e il 5° ginnasio a Trani presso il Liceo De Sanctis negli anni 1954-1956; ha frequentato a Molfetta il Pontificio Seminario Regionale negli anni 1956-1964: qui ha svolto il liceo classico e una parte di studi di teologia. Il 3 giugno 1964 ha conseguito il baccellierato in teologia dogmatica. Il 28 giugno 1964 è stato ordinato presbitero a Trani, nella parrocchia S. Giuseppe, da S.E. Mons. Reginaldo G. M. Addazi



Nel 1971, presso la Pontifica Università Salesiana di Roma ha conseguito la licenza in filosofia e pedagogia; successivamente, negli anni 1972-194, si è specializzato, presso il medesimo centro accademico, conseguendo il dottorato in scienze dell’educazione, discutendo la tesi “Giovani operai e religiosità popolare” pubblicata nella collana scientifica della LAS, Roma 1977. Ancor prima, precisamente il 5 dicembre 1972, aveva conseguito il diploma di consulente psicopedagogico ed abilitazione professionale, rilasciati rispettivamente dal ministero della pubblica istruzione e dal provveditorato agli studi di Roma, discutendo la tesi “I portatori di handicap audiolesi”.



Numerosi gli incarichi ecclesiali ricoperti, che lo portano a esercitare il ministero sacerdotale in svariati campi della pastorale. Tra quelli, si ricordano i seguenti più legati ad alcune parrocchie e alla curia arcivescovile: il 1 marzo 1975 divenne canonico effettivo beneficiario; vicario parrocchiale della parrocchia S. Michele in Trani (1/09/1964-1/09/19679; vicario parrocchiale della parrocchia Ss. Angeli Custodi in Trani (1/10/1967-1/09/1971); vicario parrocchiale della parrocchia S. Chiara in Trani (1/10/1971-28/02/1975); parroco della parrocchia Ss. Angeli Custodi (1/03/1975-01/09/2000); vicario episcopale della zona pastorale S. Nicola Pellegrino in Trani (20/06/1987-19/06/1997); vicario generale dell’arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie (dal 20/06 1997 all’ottobre 2016).



Negli anni ha ricoperto altri incarichi in cui ha svolto il ministero di assistente spirituale, di cappellano, di educatore/formatore: assistente scout gruppo Trani per numerosi anni; assistente USMI interdiocesano di Trani e Andria (1971-1973); membro e vice-presidente del centro catechistico regionale pugliese (1971-1975); membro fondatore della rivista “Evangelizzare” (1974); consulente e membro del gruppo catechistico nazionale (1971 e alcuni anni successivi); archivista curiale (1/09/1967 – 1/09/1971); cappellano delle Suore Piccole Operaie del Sacro Cuore in Trani (1/07/1964-1/10/1969: 1/09/1971-1/09/1975); docente di religione presso il liceo classico De Sanctis in Trani, liceo scientifico Cafiero in Barletta; istituto Tecnico Moro in Trani (1971-1992); incaricato direttore dell’ufficio pastorale della famiglia (191-1997); direttore dell’ufficio catechistico diocesano (1991-1997); rettore e legale rappresentante dell’ente ecclesiastico cattedrale Maria SS. Assunta in Trani (dal 1997); consulente ecclesiastico dell’unione giuristi cattolici; consulente ecclesiastico dell’unione cristiana dirigenti e imprenditori dalla fondazione (2006-2017).



È stato altresì: moderatore di curia, membro del collegio dei consultori, vice presidente della commissione diocesana “Figlio del Divin Volere Luisa Piccarreta, convisitatore delle visite pastorali.



Numerose le onorificenze attribuitegli: cappellano di sua santità (8/03/1988); prelato onorario di sua santità (30/04/2007); commendatore dell’ordine equestre del santo sepolcro (1/06/1988); coadiutore della sezione dell’ordine Nazareth-Barletta (10/07/1999); priore della delegazione di Corato dell’ordine equestre del santo sepolcro (10/07/1991); priore della delegazione di Trani del medesimo ordine (10/09/2002; insignito della “Argentea Palma Hierolomytana” (3/04/2000); “Paul Harris Fellos”: fondazione rotary international (onorificenza civile).



È stato autore di pubblicazione su riviste e periodici.