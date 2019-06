Curia di Trani in lutto, addio a don Savino Giannotti

Salutava sempre tutti con un "cinque", simbolo della forza universale e della fratellanza, seguito dalla domanda “Come va?”. Sempre attento e vicino a chiunque fosse sulla sua strada e sempre pronto a dare una soluzione.

Ha incentrato la sua vita sul servizio verso Dio, verso gli altri e verso la sua terra da Lui tanto amatoa. Spesso ripeteva «L’unica differenza tra presbiteri e laici consiste nel servizio, ma per il resto siamo tutti sullo stesso piano».

Una vita dedicata al servizio, Monsignor Savino Giannotti è nato a Trani il 29 agosto 1940, è stato ordinato sacerdote il 28 giugno 1964. Nel 1971 ha conseguito la licenza in filosofia e pedagogia presso la Pontificia Università Salesiana di Roma, dove, successivamente, ha conseguito il dottorato in scienze dell'educazione con specializzazione in psicologia e sociologia religiosa.

E' stato Vicario parrocchiale delle parrocchie San Michele, Santi Angeli Custodi, Santa Chiara.

Ha ricoperto numerosi incarichi ecclesiali ed è stato insegnante di religione. Dal 1975 al 2000 è stato parroco della parrocchia dei Santi Angeli Custodi. Dal 1987 al 1997, vicario episcopale di Trani e dal 1997 vicario generale dell'Arcidiocesi.

Tra i tanti incarichi è stato da sempre assistente ecclesiastico del gruppo Agesci Trani 1.

Il feretro sarà agli Angeli Custodi fino alle 14 di domani, i funerali alle 17 domani in Cattedrale.