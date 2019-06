​Un aiuto per gli animali in difficoltà, torna il “Pets cream day”

Mettete una bella serata d'estate, un gelato artigianale e la possibilità di fare beneficenza per aiutare gli animali in difficoltà.



Il risultato è il Pets cream day” che si terrà il 6 luglio in piazza Mentana a partire dalle 18.30. L’iniziativa è organizzata dalla onlus “Amore a quattrozampe”, in collaborazione con Enpa Ruvo e la gelateria Alexart, in occasione della giornata nazionale contro l'abbandono.

È possibile richiedere i ticket per gustare il gelato al 346.5748053 (Lucia - Amore a quattrozampe) o al 392.1336452 (Antonella - Enpa) Perché il gelato sia solidale la prevendita è obbligatoria.

Sarà anche possibile dotare i cani di microchip, presentandosi all'evento provvisti di versamento di 6,60 euro sul conto corrente numero 679704 intestato a "Azienda Sanitaria Locale Bari servizi veterinari" (nella causale scrivere "applicazione microchip"), fotocopia del documento di identità e del codice fiscale di chi si intesta il cane e libretto sanitario del cane.

Previsto anche un concorso fotografico canino dalle 18.30 alle 20.15: è possibile richiedere il ticket prevendita al numero 346.5748053. Il cane che otterrà più like, vincerà un premio per sé e per il suo padrone.