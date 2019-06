A piedi da Corato a Ruvo lungo la Via Francigena del Sud

Un suggestivo cammino tra leggenda e storie antiche.

Lo propone il comitato della Via Francigena del Sud di Corato in collaborazione con la parrocchia Santa Maria Greca e l'associazione "Eco e Vita " di Ruvo di Puglia. Si tratta di una camminata di circa 9 km da Corato a Ruvo - prevista per domani, domenica 30 giugno - lungo il tracciato della Via Francigena, dal santuario di Santa Maria Greca al santuario della Madonna delle Grazie.

Vengono coinvolte la chiesa Santa Maria Greca, sede di alcuni avvenimenti di notevole rilevanza per la sua storia e luogo di sepoltura della Serva di Dio Luisa Piccarreta, e il "tempio" di Ruvo sull'antica Via Romana che divenne luogo di pellegrinaggio per via dell'affresco della Madonna col Bambino, risalente XVI secolo poi rinominata dai fedeli come Madonna delle Grazie.

«Il cammino è una metafora per indicare la vita» afferma don Sergio, parroco della chiesa di santa Maria Greca. «Oggi si parla più di viaggio che di cammino. Il viaggio è un momento di svago di riposo e di scoperta. Il cammino rimanda invece più ad una dimensione interiore, di recupero di qualcosa che sta più in fondo al cuore e che normalmente non emerge. Questa iniziativa tenta di mettere insieme le caratteristiche del cammino e del viaggi. Un piccolo itinerario ma una bella occasione per riappropriarsi della vita che spesso ci sfugge veloce».

«La via Francigena è un itinerario culturale europeo importantissimo non solo per il suo valore storico e culturale , ma anche perché ci consente di promuovere il nostro territorio con i suoi attrattori culturali,religiosi, paesaggistici e anche gastronomici» aggiunge Adele Mintrone, presidente del comitato. «Questa prima iniziativa vuol essere una anteprima di iniziative che realizzeremo anche con respiro regionale, nazionale ed europeo».

Il programma



Raduno ore 8.00 nella piazzetta della Chiesa di San Vito e breve visita. Colazione con la Marmellata Micco .

Partenza 8.30 dalla parrocchia Santa Maria Greca di Corato con visita al santuario .

Arrivo ore 12.00 al Santuario di Madonna delle Grazie di Ruvo di Puglia e visita al santuario

Si consiglia un abbigliamento comodo, scarpe comode e bottiglie di acqua da portare in zaino e cappelli.