Industria Felix 2019, premiate Maiora e Casillo Partecipazioni

Due aziende coratine, Maiora srl e Casillo Partecipazioni srl, si sono aggiudicate un importante riconoscimento nell'ambito della quinta edizione del Premio Industria Felix, svoltosi lo scorso 26 giugno a Bari presso Villa Romanazzi Carducci. In totale sono state premiate 67 aziende di Puglia, Basilicata e Molise.

L’inchiesta giornalistica è stata realizzata dal nuovo periodico nazionale Industria Felix Magazine, diretto da Michele Montemurro, in collaborazione con l’Ufficio studi di Cerved Group S.p.A., data driven company italiana tra le principali agenzie di rating in Europa, dopo aver analizzato i bilanci di 12.219 società di capitali con sede legale in Puglia e fatturati/ricavi compresi tra mezzo milione e 1,5 miliardi di euro, di 1.598 società con sede legale in Basilicata e fatturati/ricavi compresi tra mezzo milione e 4,5 miliardi di euro, di 878 società con sede legale in Molise e fatturati/ricavi compresi tra mezzo milione e 140 milioni di euro.

La Casillo Partecipazioni srl è leader mondiale nell’acquisto, trasformazione e commercializzazione del grano, anche grazie all’attività di trading, svolta attraverso la controllata Casillo Commodities Italia Spa. Il suo rilievo a livello internazionale è tale da fare del Gruppo un market maker. Ha ricevuto un’Alta Onorificenza di Bilancio come miglior grande impresa e miglior impresa per Utile netto e Fatturato/Ricavi della regione Puglia.

Il gruppo Maiora, protagonista dell’evoluzione della Grande Distribuzione nel Centro-Sud Italia e concessionario dei supermercati Despar, Eurospar, Interspar nel Centro-Sud, è una delle più grandi, innovative e solide realtà del territorio, con un notevole ed indiscusso know-how maturato nella gestione di reti dirette e in franchising, nella conduzione di cash&carry, nell’integrazione della filiera dei prodotti freschi, dall’ortofrutta alle carni. In virtù dell’ottima performance gestionale del gruppo operante nel settore della Grande Distribuzione, in relazione ai bilanci dell’anno fiscale 2017, Maiora ha ricevuto un’alta onorificenza di bilancio come miglior impresa del settore Commercio della regione Puglia.

«Riceviamo anche quest’anno un prestigioso riconoscimento - spiega Pippo Cannillo presidente e amministratore delegato di Despar Centro Sud - che è per noi un grande motivo di orgoglio. Il Premio Industria Felix in questi anni sta assumendo sempre più importanza e per questo farne parte rappresenta per Maiora un traguardo che sarà da stimolo al prosieguo del nostro percorso, in questo 2019 ancora più ambizioso: l’obiettivo di giro d’affari per l’anno in corso è raggiungere gli 850 milioni di euro alle casse con un incremento dell’8-9% rispetto all’anno precedente, comprendendo nuove aperture e nuove affiliazioni».