Nuovi orari per i treni della Bari Nord

Da lunedì 1° luglio 2019 entrerà in vigore il nuovo orario ferroviario della ferrovia Bari Nord. Le novità riguardano la tratta Bari-Barletta, nonché il collegamento tra Bari e il quartiere San Paolo-Cecilia, per quanto riguarda le corse in programmazione dal lunedì al sabato.

Nessuna variazione è prevista invece per la programmazione domenicale e festiva, che resta invariata. Si possono consultare i nuovi orari sul sito della ferrovie del nord barese, dove è anche possibile scaricare i file degli orari ferroviari.