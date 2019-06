Una poesia in vernacolo per ricordare Benedetto Leo

Anni fa, aveva intitolato la sua rubrica su questo giornale "U' quaratìne pìcche a pìcche", il coratino a poco a poco.

Pur vivendo in Liguria, per lunghi mesi aveva pubblicato in quello spazio tante genuine poesie in vernacolo che in ogni singola parola trasmettevano il suo immenso amore per la città in cui era nato. E oggi sono ben dieci anni che non c'è più.

Benedetto Leo, ci ha lasciati nel 2009 - quando aveva solo 58 anni - a causa di un male incurabile. Amava tradurre le opere dei grandi autori della storia della letteratura in vernacolo ed aveva coronato un piccolo sogno, quello di scrivere una commedia in coratino - "Vicine e naune inde" - andata in scena proprio nei giorni della sua scomparsa.

Entusiasta della vita, ironico, colto, era così innamorato del dialetto che anche la presentazione della sua rubrica era scritta interamente nel nostro amato linguaggio popolare.

La famiglia, in occasione di questo anniversario, ci ha inviato una poesia inedita di Benedetto intitolata "Alba". «Ricorda lui bambino, quando andava con il papà in campagna, lo raccontava con piacere ed a volte anche con nostalgia» ci ha scritto la moglie Lucia. «Il ricordo di Benedetto è sempre presente, se ne è andato troppo presto».

Cliccando qui è possibile rileggere tutte le poesie di Benedetto pubblicate nella sua rubrica.

Alba

Da le fònde recamàte

da re zàppe de le cuntadìne

spàrisce chiàne la nègghie

e se ne vè la schìme...

l'àurore de ròse vestùte

aspètte a scirasìnne vìe

per stà angòre du menùte

pe l'àlbe in cumbagnìe...

Da o' vòsche vène n'ariètte

ca iè totte na fragànze:

ne prefùme de tìme

vène in da la stànze...

Se descetàisce la rondànine

pe candà la canzòne

'nzìeme a te cumbàgn

'nzìeme o rondòne...

indànde na gròssa lùsce

a orìende se fàsce grànne:

sapènne la sàua 'mportànze,

stè u' sàule ca s'alze...

Tutte u' mùnne se descetàisce,

ògne càuse revìve:

e fàsce nùove curàgge

a ce fatìche o scrìve!!