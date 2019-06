"Maggio in fiore", un contest fotografico su facebook e instagram

In occasione della terza edizione di “Maggio in fiore”, la Fidapa promuove il contest fotografico su facebook e instagram “Maggio in fiore 2019. Vota la foto più bella!”.



Le regole. Scatta la foto più bella durante la manifestazione, pubblicala subito e tagga la pagina facebook o instagram della Fidapa di Corato, condividila con i tuoi amici, vota e fatti votare. Saranno prese in considerazione solo le foto pubblicate dal 27 al 29 giugno, scattate durante tutte le fasi e i diversi momenti della manifestazione, purché con termine ultimo fissato per le 18 del 29 giugno.

Ai primi tre classificati delle categorie facebook e instagram, che avranno raggiunto il maggior numero di “Mi piace” sarà consegnato loro un premio offerto dai i gentili sponsor: Nuova immagine Istituto di bellezza, Mariangela boutique, Peggy creazioni, Talia ottica, Eyes ottica.

Di seguito il regolamento del concorso fotografico.

Come partecipare

Per i partecipanti

Sono valide solo le foto scattate durante la Manifestazione e comunque durante le attività in programma dal 27 al 29 giugno 2019;

Ogni partecipante può concorrere pubblicando una sola foto, taggando la pagina facebook o instagram della FIDAPA BPW Italy – Sezione di Corato;

Alla foto vanno associati i seguenti hashtag: #maggioinfiore2019 #fidapacorato #fidapafieradifarneparte;

È gradita una didascalia per ogni foto;

Si accettano foto a colori e bianco nero. Facebook pubblica le foto con una larghezza massima di 720 pixel e riduce a questa misura le foto a più alta risoluzione.

Le foto potranno essere fotoritoccate solo leggermente. Non sono ammessi fotomontaggi.



Per i votanti

Si vota cliccando sul banner “Mi Piace”. Non verranno conteggiate altre formule di votazione;

I commenti sono liberi, ma non verranno considerati validi come voti;

Chi vota non potrà, quindi, mettere più di un voto per foto;

Si vota la foto considerata più bella;

Il voto deve essere il più imparziale possibile;

È consentito votare più di una foto;

È consentito ai partecipanti di votare ed auto-votarsi;

Non saranno pubblicate foto pervenute oltre la scadenza su indicata.

Le foto possono essere candidate solo da parte del loro autore il quale, candidando un’opera, dichiara e garantisce di possedere tutti i diritti sull’opera, che l’opera non lede alcun diritto di terzi e non viola nessuna legge vigente. Dichiara e garantisce inoltre di essere titolare di ogni diritto morale e patrimoniale d’autore. In ogni caso l’autore solleva la pagina Fidapa Corato di Facebook da tutte le responsabilità.

Prem

Ai primi tre classificati delle categorie facebook e instagram, che avranno raggiunto il maggior numero di “Mi piace” entro le ore 18.00 del 29/06/2019 una strabiliante sorpresa. La premiazione si terrà nella serata conclusiva della manifestazione, sabato 29 giugno, alle ore 20.00, nel chiostro del Palazzo di Città. Il conteggio dei voti sarà realizzato dalle socie young della FIDAPA BPW Italy – Sezione di Corato Renata Lagrasta e Sara Paganelli con il coordinamento della presidente Maria Francesca Casamassima.