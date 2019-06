Nichol Capogna, "ombrellina" per un giorno al Gran Premio di Misano

Una frase buttata lì, per gioco e dopo qualche giorno ti ritrovi sull'asfalto del circuito di Misano tra i piloti che correranno per il Mondiale di superbike in veste di "ombrellina". La protagonista di questa storia è Nichol Capogna, giovane coratina di 28 anni che lavora a Reggio Emilia per Alterna, società di consulenza informatica.



«Tutto è nato il giovedì prima della gara - ci spiega Nichol - il mio capo progetto, Tullia, è moglie di Claudio Domenicali (amministratore delegato di Ducati ndr). Eravamo a cena insieme e scherzando ho detto: "Potrei fare l'ombrellina ad un gran premio?". "Va bene, ora troviamo il motociclista", ha ribattuto lui». La scelta ricade su Michele Pirro, pugliese di San Giovanni Rotondo. Sarà in pista come wild card al prossimo gran premio di Misano con la Ducati del team Barni. «Dopo una videochiamata mi ha detto: "Vieni sabato". Pensavo fosse uno scherzo, invece venerdì ecco la chiamata di conferma».

«Sono arrivata alle 12 con tutti i pass per accedere nelle varie aree del circuito mentre Domenicali mi presentava a tutta questa gente importante che non conoscevo. Mi sono cambiata e ho raggiunto Michele Pirro ai box per il primo turno di gare. Pioveva a dirotto, la gara (cominciata con 25 minuti di ritardo ndr) è stata sospesa due volte. L'emozione più grande, per me che sono sempre stata appassionata di moto, è stata sentire il rombo dei motori poco prima del via, così da vicino».

Il volto di Nichol è apparso su Sky, vicino a Pirro, mentre lo proteggeva dalla pioggia. «Le ombrelline di solito vengono fornite da agenzie specializzate. Per me, invece, è stato un tuffo in un mondo completamente nuovo. Ogni tanto chiedevo a Michele quando avrei dovuto lasciare la pista e non vi dico la difficoltà a camminare sui tacchi (ride ndr)».

Alle 17 il ritorno a casa dopo aver vissuto una giornata davvero speciale. «Se lo rifarò? Non saprei. Sicuramente è stata un'esperienza magnifica che mi rimarrà dentro per sempre».