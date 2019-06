«Un incontro per vivere insieme una giornata nell’unità di una sola chiesa e di un solo futuro cittadino».



È ciò che hanno vissuto ieri i ragazzi degli oratori parrocchiali della città che hanno trascorso insieme una giornata molto particolare.

Alle 9 si sono incontrati i gruppi interparrocchiali di San Gerardo (parrocchie San Gerardo e Sacro Cuore), San Giuseppe (parrocchie San Giuseppe e Sacra Famiglia) e Incoronata (parrocchie Incoronata, San Domenico e Santa Maria Greca). Dopo l’inizio con una preghiera comune, i ragazzi si sono cimentati nel rappresentare su tavolette cosa è per loro l'oratorio. Divisi in gruppi, i ragazzi hanno dato sfogo al loro estro rappresentando la loro idea attraverso l'utilizzo di vari materiali.

Alle 11, invece, i ragazzi di tutte le parrocchie si sono ritrovati nella chiesa Matrice per vivere un momento insieme e per realizzare un opera che ha visto mettere insieme le vari espressioni dell’oratorio. Ne è emersa una composizione che poi è stata unita da una frase “l’oratorio è varietà delle varie età”.

L'istallazione resterà in chiesa Matrice per un breve periodo, poi sarà esposta all’esterno per rappresentare l’espressione di una sola comunità parrocchiale e cittadina.