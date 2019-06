Corato fiorisce per i quarant'anni della Fidapa

Neppure i capricci di una primavera particolarmente fredda e imprevedibile hanno potuto spegnere l’attesa per la manifestazione “Maggio in fiore”. Alla sua terza edizione, si terrà infatti a fine giugno, dal 27 al 29. Senza cambiare una denominazione che ha ormai trovato una sua identità e aggiunto una preziosa nota di colore alla città.



L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Corato ed è organizzata dalla sezione di Corato della Fidapa, la cui finalità è la valorizzazione delle donne nelle arti, nei mestieri, nel sociale e nella creatività.

La manifestazione coinvolgerà partner, sponsor ed esercizi del comprensorio e sarà anche occasione per celebrare il 40° anniversario della sezione locale. Un anniversario a cui è dedicata la mostra “Quarant’anni insieme di idee, progetti, azioni”, nel chiostro del Palazzo comunale, che raccoglie manifesti, ricordi, documenti relativi alle attività svolte della Fidapa di Corato, sin dagli esordi.

Dal 2017 il progetto “Maggio in Fiore” è coordinato da un gruppo della sezione coratino della Fidapa - composto da Francesca Di Ciommo, Anna De Palma, Angela Quinto e Maria Francesca Casamassima - in collaborazione con tutte le altre socie della sezione di Corato.

«Un’iniziativa voluta per sensibilizzare i cittadini e gli ospiti al rispetto del ricco patrimonio ambientale della macchia mediterranea ed in particolare di questo variopinto angolo della Murgia» spiegano gli organizzatori. «Una zona dove, grazie alle caratteristiche del terreno e del clima, crescono svariate varietà botaniche - in molti casi spontanee - che in tutto il territorio sono alla base di antiche conoscenze e usi in cucina. In particolare, maggiorana, timo, origano, salvia, finocchietto, menta, borragine, carota selvatica, malva, ferula, lavanda, rosa canina, violaciocca gialla, fiore dell'aglio, cardo mariano, asfodelo e tra i frutti fioroni, pere, nespole, albicocche, fichidindia, prugne, ciliegie. Pilastri di quella dieta mediterranea che è il fil rouge di “Maggio in Fiore” 2019».

Ribalta di questa edizione sarà il Palazzo di Città, che vedrà il fiorista Cozzoli (Corato) decorare le facciate esterne affacciate su Piazza Cesare Battisti e Piazza Matteotti. Il chiostro interno, dove sarà anche allestita la mostra, sarà invece allestito da Desyflor (Ruvo di Puglia) e Corflor (Corato). Autentico punto d’orgoglio sarà anche il videomapping che proietterà immagini in 2D delle due prime edizioni della manifestazione sul bugnato esterno del Municipio.

«L’insieme delineerà la cornice di rara eleganza e complessità esecutiva delle tre intense giornate in cui si alterneranno momenti di studio, convegni con medici e nutrizionisti, laboratori didattici che hanno coinvolto scuole primarie e secondarie in esercitazioni pratiche, e filmati dei lavori svolti in classe nel corso dell’anno. Contest fotografici, presentazioni di libri, dissertazioni gastronomiche e tanta buona musica.

L’impegno della sezione di Corato della Fidapa quest’anno guarda anche al futuro. Pochi mesi fa ha infatto presentato la candidatura di Corato per entrare a fare parte dei Comuni Fioriti d’Italia. Primo passo per una maggiore collettiva consapevolezza delle potenzialità del paesaggio olfattivo e pittoresco rappresentato dalla Murgia e per una sua più ampia valorizzazione su scala nazionale ed internazionale».

Presentatore degli incontri sarà Carlo Sacco.