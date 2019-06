Una "biciclettata della salute" verso depuratore ed elettrodotto

Una "biciclettata della salute" in direzione depuratore ed elettrodotto di via Massarenti. La organizza l'associazione "Onda d'urto uniti contro il cancro Corato" in collaborazione con Legambiente, Evambiente, Pin bike, confraternita Misericordia, Fratres, Croce Bianca Coratina.

L'iniziativa, denominata "Chi si ama ci segua", si terrà domenica 30 giugno. Il raduno è previsto alle 18 in piazza Vittorio Emanuele, la partenza alle 19, con rientro previsto per le 20.30, sempre in piazza Vittorio Emanuele, dove verrà allestito un angolo ristoro offerto dagli sponsor.

Il percorso è di circa 6 km con un livello di difficoltà facile. Dopo aver percorso alcune strade del centro storico ci si avvierà verso il depuratore da via Mercalli e via fondo Griffi. Poi percorrendo l'extramurale si proseguirà in direzione via Castel del monte, via Massarenti e via Prenestina sulla linea simbolica del tracciato dell'elettrodotto. La Fratres garantirà la presenza di un'ambulanza e personale medico a bordo.

Concorso “Happy bike”. Ai partecipanti è chiesto di personalizzare e decorare la propria bicicletta con fiocchi, nastri, palloncini. Al termine della pedalata sarà premiata la bici più bella.

L'evento è gratuito ma è necessario iscriversi sabato 29 giugno in via Duomo angolo via Roma dalle 18 alle 21 oppure direttamente domenica 30 giugno dalle 18 in piazza Vittorio Emanuele.

Clicca qui per consultare il regolamento e scaricare la scheda di adesione da stampare e consegnare direttamente la domenica in piazza prima della partenza.