Cambio nella chiesa San Francesco: il nuovo parroco è don Mauro Camero

Coinvolgono anche Corato i nuovi incarichi pastorali nella diocesi di Trani decisi ieri dal vescovo Leonardo D'Ascenzo.

La prima novità riguarda la parrocchia San Francesco: il nuovo parroco è don Mauro Camero che lascia la parrocchia "SS. Matteo e Nicolò" di Bisceglie e torna a Corato dopo essere stati, anni fa, alla guida della chiesa di San Giuseppe.

L'attuale parroco don Giuseppe Mazzilli è invece stato nominato parroco della parrocchia "Sant’Andrea" di Bisceglie.

Cambio anche al santuario "Madonna delle Grazie". Don Vincenzo Di Pilato lascia l'incarico ed è nominato collaboratore della parrocchia "Santa Maria Greca". Nuovo rettore è don Antonio Maldera.

Nuove nomine anche per altri sacerdoti coratini nelle altre città della diocesi.

Don Luigi Ciprelli lascia l'incarico di vicario parrocchiale della parrocchia "Spirito Santo" di Trani ed è nominato parroco della chiesa "Beata Maria Vergine Ausiliatrice" di Margherita di Savoia.

Don Pasquale Quercia, invece, lascia l'incarico di vicario parrocchiale della parrocchia "San Francesco" di Trani ed è nominato assistente religioso degli Istituti ospedalieri "Opera don Uva - Casa Divina Provvidenza" di Bisceglie.

Le nomine avranno decorrenza canonica a partire dal 1° settembre 2019.

«Carissimi presbiteri e diaconi, consacrati/e, fedeli laici - scrive il vescovo D'Ascenzo - è compito del Pastore della comunità diocesana affidare uffici e incarichi pastorali ai collaboratori che condividano con lui la sollecitudine per la guida dell'Arcidiocesi, per il bene delle comunità e dei fedeli. Ringrazio di cuore i presbiteri che hanno assolto i precedenti uffici o incarichi, mettendosi a disposizione nell'accettare i nuovi impegni. Auspico che tutti i membri del popolo di Dio accolgano quanti sono stati nominati con stima e fiducia, sostenendoli con la preghiera e la fattiva collaborazione. A tutti auguro un proficuo lavoro apostolico e un generoso servizio».

Tutte le nomine

TRANI

Don Michele TORRE lascia l'incarico di Vicario parrocchiale della parrocchia "S. Stefano" in Trinitapoli ed è nominato Vicario Parrocchiale della parrocchia "San Francesco".

Don Francesco NUZZOLESE lascia l'incarico di Vicario parrocchiale della parrocchia "S. Maria Greca" in Corato ed è nominato Amministratore parrocchiale della parrocchia "Cristo Redentore".

Don Michele CAPORUSSO lascia l'incarico di Vicario parrocchiale della parrocchia "B.M.V. di Loreto" in Trinitapoli ed è nominato Vicario parrocchiale della parrocchia "San Magno".

BARLETTA

Mons. Angelo DIPASQUALE lascerà l'incarico di Economo Diocesano ed è nominato Parroco della parrocchia "San Benedetto".

Don Francesco FRUSCIO lascia l'incarico di Parroco della parrocchia "S. Benedetto" in Barletta ed è nominato Parroco della parrocchia "Sant'Andrea" .

Don Roberto VACCARIELLO lascia l'incarico di Parroco della parrocchia "S. Pio da Pietrelcina" in Margherita di Savoia ed è nominato Parroco della parrocchia "S. Agostino".

Don Francesco TODISCO è nominato Vicario parrocchiale della parrocchia "Sacra Famiglia".

Don Cosimo FIORELLA è nominato Vicario Parrocchiale della parrocchia San Benedetto.

Don Dario DICORATO è nominato Collaboratore parrocchiale della parrocchia "S. Maria degli Angeli".

BISCEGLIE

Don Giuseppe ABBASCIÀ lascia l'incarico di Vicario parrocchiale della parrocchia "S. Magno vescovo e martire" in Trani ed è nominato Parroco della parrocchia "SS. Matteo e Nicolò".

Don Giuseppe MAZZILLI lascia l'incarico di Parroco della parrocchia "S. Francesco" in Corato ed è nominato Parroco della parrocchia "Sant’Andrea".

Don Francesco DI LIDDO lascia l'incarico di Parroco della parrocchia "S. Andrea apostolo" in Bisceglie ed è nominato Parroco della parrocchia "San Domenico".

Mons. Giovanni DI BENEDETTO lascia l'incarico di Parroco della parrocchia "S. Domenico" in Bisceglie per raggiunti limiti d'età ed è nominato Collaboratore della stessa parrocchia.

Don Pasquale QUERCIA lascia l'incarico di Vicario parrocchiale della parrocchia "S. Francesco" in Trani ed è nominato Assistente Religioso degli Istituti Ospedalieri "Opera don Uva - Casa Divina Provvidenza".

CORATO

Don Mauro CAMERO lascia l'incarico di Parroco della parrocchia "SS. Matteo e Nicolò" in Bisceglie ed è nominato Parroco della parrocchia "San Francesco".

Don Antonio MALDERA è nominato Rettore del Santuario "Madonna delle Grazie".

Don Vincenzo DI PILATO lascia l'incarico di Rettore del Santuario "Madonna delle Grazie" ed è nominato Collaboratore della parrocchia "Santa Maria Greca".

MARGHERITA DI SAVOIA

Don Michele SCHIAVONE lascia l'incarico di Parroco della parrocchia "B.V.M. Ausiliatrice" in Margherita di Savoia ed è nominato Parroco della Parrocchia "S. Pio da Pietrelcina".

Don Luigi CIPRELLI lascia l'incarico di Vicario parrocchiale della parrocchia "Spirito Santo" in Trani ed è nominato Parroco della Parrocchia "Beata Maria Vergine Ausiliatrice".

UFFICI E ALTRI INCARICHI

Don Nicola GROSSO è nominato Direttore dell'Ufficio Scuola Diocesano.

Don Dario DICORATO è nominato Collaboratore dell'Archivio storico di Trani.

Don Francesco FERRANTE presterà servizio pastorale presso l'Ordinariato Militare in Italia in qualità di Cappellano Militare.