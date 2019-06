Guida del Gambero Rosso, "Il Toscano" conquista i "Tre pani"

Si tratta della prima guida italiana dedicata ai luoghi e agli artigiani del pane. E Corato c'è, grazie a Il Toscano che è stato insignito del premio "Tre pani".

A pubblicare la guida è la rivista più pregiata nel settore enogastronomico in Italia, il Gambero Rosso. Oltre 350 indirizzi (su 20mila panetterie in tutta Italia) di laboratori del pane che raccontano lo stato dell'arte nel Paese. Storie, tradizioni, vecchie e nuovi generazioni a confronto su lievitazione e grani. In quello che è considerato l'anno zero del pane in Italia, la guida è destinata a crescere ma cerca di imprimere su carta questa "rivoluzione bianca".

Il pane oggi si scontra con gli ultimi decenni, fatti di corsa al lievito di birra e lievitazioni rapide, si scontra con quella richiesta del mercato "bello da vedere e pronto in poco tempo" che ne ha intaccato la qualità. Oggi i tempi sembrano maturi per poter tornare a rispettare gli ingredienti, il valore economico e quello etico del pane. La guida "Pane&Panettieri d'Italia" è stata realizzata in collaborazione con "Così com'è" e recensisce i panifici italiani assegnando ai locali una valutazione tradotta graficamente in 1, 2, o 3 Pani. Un’avventura per la redazione e gli ispettori sparsi su tutto il territorio italiano tra le più complesse degli ultimi anni.

Gli ispettori hanno valutato il prodotto finito, nel suo aspetto, nella composizione, nella durevolezza e conservazione oltre ad alcune caratteristiche particolari: l'acidità, la cottura, la composizione in percentuale delle farine. Oltre alle caratteristiche del pane sono state valutate anche: esposizione del prodotto, cortesia e preparazione del personale.

In Puglia sono tre le panetterie che hanno conquistato i "Tre pani": oltre a Il Toscano, ci sono Lula a Trani e il panificio Adriatico a Bari.