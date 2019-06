In 500 a scuola per la prima prova: oggi iniziano gli esami di maturità

Quella appena trascorsa per tanti coratini è stata la “notte prima degli esami”: oggi gli studenti del quinto anno delle scuole superiori tornano a scuola per iniziare gli esami di Stato. In tutto sono circa 500, 129 al liceo artistico “Federico II stupor mundi”, poco meno di 200 tra il liceo classico “Oriani” e l’istituto professionale “Tandoi” e 183 all’istituto tecnico “Tannoia” (sia studenti della sede di Corato che studenti della sede di Corato).

Come sempre il primo giorno “della maturità” inizia con il compito di italiano, fra le tracce non ci sarà più il tradizionale tema di storia. La seconda prova – in programma domani – riguarderà materie specifiche in base alla tipologia di scuola. Da quest’anno c’è anche una novità importante: è stata abolita la tanto temuta “terza prova”, quella in cui bisognava rispondere a quesiti riguardanti diverse materie, il “quizzone” multidisciplinare.

Per la prova orale niente più tesina e sul voto finale peseranno di più i crediti accumulati durante la carriera scolastica. Ogni commissione sarà composta da tre commissari interni, tre esterni e dal presidente esterno.

«L’unica certezza per i maturandi è che usare lo smartphone durante le prove comporta la bocciatura. Sul resto il rischio fake news è dietro l’angolo». A ribadirlo è la Polizia Postale.

Per l’undicesimo anno consecutivo la Polizia Postale e delle Comunicazioni, in collaborazione con il portale degli studenti Skuola.net, sta portando avanti la campagna di sensibilizzazione “Maturità al sicuro”, con l’obiettivo di debellare il fenomeno delle fake news, bufale e leggende metropolitane ed evitare che gli studenti, oltre a perdere tempo prezioso, possano anche rimetterci del denaro alla ricerca della “soffiata giusta”.

«Ogni anno – precisano - in occasione dell’Esame di Stato, tra gli studenti si diffondono informazioni errate in merito alle procedure d’esame. Secondo alcuni diventa possibile conoscere le tracce in anticipo attraverso internet, per altri sorge la convinzione di essere controllato dalle Autorità durante lo svolgimento. Se quest’ultima informazione, pur falsa, funge da deterrente contro l’utilizzo di strumenti tecnologici per alterare il risultato dell’esame, la ricerca di fantomatiche anticipazioni sui testi d’esame fa perdere tempo e denaro.

Dall’annuale monitoraggio realizzato da Skuola.net, per la Polizia di Stato, su un campione di circa 3mila studenti del quinto anno risulta che 1 su 6 crede di poter trovare su internet le tracce delle prove d’esame, mentre 1 su 5 è convinto che la Polizia controlli i telefonini degli studenti per scoprire chi sta copiando. L’opinione è naturalmente falsa, perché il controllo della rete non avviene con queste modalità.

Purtroppo le false credenze non terminano qui: il 42%, teme di poter essere “perquisito” dai professori di commissione e circa il 19% crede che la scuola sarà “schermata” per impedire ai cellulari di connettersi ad internet. Non meno rilevante il dato di quell’8% dei maturandi che, invece, si aspetta di trovare commissari d’esame dotati di strani dispositivi di rilevamento magnetico per i cellulari.

Gran parte dei ragazzi è cosciente che utilizzare il telefonino equivale all’espulsione dalle prove d’esame (92%), rimangono incertezze per quanto riguarda ciò che è ammesso o vietato durante la maturità. Per il 31% dei ragazzi, infatti, non costituisce reato ricevere le soluzioni delle tracce dall’esterno, mentre la prova è in pieno svolgimento».

La lettera aperta ai maturandi pugliesi scritta da Sebastiano Leo, l’assessore all’Istruzione, Formazione, Lavoro della Regione

«Cari ragazzi e ragazze, siete vicini al momento atteso e temuto dell’esame di Stato che conclude il percorso d’istruzione e formazione certificato dal diploma. L’ansia, la preoccupazione e l’emozione vi accompagneranno durante la prima importante prova d’esame. La maturità, cari ragazzi e care ragazze, è forse la prima vera sfida che incontrerete durante lo straordinario percorso della vita. Un passaggio che rimarrà dentro di voi, che non dimenticherete mai, che vi accompagnerà così come accompagna ognuno di noi. Le sensazioni che vivrete sono quelle a cui ritornare quando le prove della vita vi sembreranno troppo difficili da affrontare e superare.

In quei momenti potrete ritrovare forza e motivazioni ritornando a quei giorni prima degli esami, quando il passaggio dall’adolescenza all’età adulta vi sembrava una salita difficile da affrontare. Ritroverete forza e motivazione nell’entusiasmo, ma anche nella buona volontà che vi ha spinto ad andare avanti per concludere positivamente la prova.

Il mio augurio è di affrontare l’esame con emozione e serenità, sfidando voi stessi e ottenendo quel che meritate. Vi siete preparati, avete studiato e questo vi sarà riconosciuto nella misura in cui lo avete fatto.

So bene che guardate al futuro con preoccupazione, ma le difficoltà non devono spaventarvi: il coraggio, la forza di volontà, le competenze sono la chiave per vincere le sfide che vi aspettano. È un insegnamento che ci viene dalle generazioni passate che hanno affrontato prove che, fortunatamente, a noi sono state risparmiate. Pensate ai vostri coetanei che hanno vissuto in tempo di guerra o si sono dovuti rimboccare le maniche per la ricostruzione di un’Italia piegata e distrutta nello spirito e nella sua economia.

La scuola vi ha dato tanto, gli insegnanti sono stati al vostro fianco accompagnando la vostra crescita culturale e morale, le vostre famiglie vi hanno sostenuto con pazienza e amore. Vi ricordo tutto questo per dirvi che non siete soli e per questo il domani non deve spaventarvi: né quello vicino degli esami, né il mare aperto del vostro futuro».