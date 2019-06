Domenica 16 giugno nel chiostro del Palazzo di città, si è tenuta la consueta consegna delle benemerenze Avis e delle borse di studio agli studenti-donatori dell'ultimo anno di scuola superiore che si sono distinti per merito. La manifestazione ha celebrato anche la Giornata mondiale del donatore che solitamente cade il 14 giugno.

Nel suo discorso di benvenuto, il presidente dell’Avis Comunale Corato, Giuseppe Ferrara ha posto l’attenzione sull’importanza del dono del sangue ed emoderivati. «Il sangue non si compra, né si fabbrica in laboratorio, ma si dona» ha detto. Ferrara ha proseguito illustrando la campagna regionale di sensibilizzazione alla donazione del plasma e ha richiamato l’attenzione dei presenti sulla necessità di indirizzare tutti gli sforzi per favorire il ricambio generazionale dei donatori puntando sul maggior coinvolgimento dei giovani, ai quali fornire spazi di espressione e formazione che permettano loro di dimostrare la loro empatia e solidarietà con il tema della donazione.

Evidenziando che nell’Avis Comunale Corato è già da qualche anno attivo il gruppo giovani, il presidente ha comunicato che il 22 giugno prossimo nell’hotel Appia Antica si terrà il primo Forum Avis giovani provinciale Bari dal titolo “Volontari inFORMATI”, organizzato dalla coordinatrice Avis giovani provinciale Bari, Federica Balducci, e dal presidente Avis Provinciale Bari, Raffaele Romeo.

Alle parole del presidente Ferrara ha fatto seguito il saluto del neo sindaco Pasquale D'Introno che ha ringraziato e sottolineato l'importanza delle associazioni di volontariato, rinnovando il suo impegno e quello dell’amministrazione a collaborare e sostenere le loro attività.

Il presidente dell'Avis Provinciale Bari, Romeo, ha poi portato i suoi saluti e quelli di Ruggiero Fiore, segretario nazionale Avis, impegnato in Sardegna in compiti istituzionali.

I premiati. Hanno ricevuto le borse di studio gli studenti Luciana Mastrototaro (Liceo Artistico "Federico II Stupor Mundi"); Luca Giuseppe Strippoli (IISS "A. Oriani - L. Tandoi"); Antonio D'Imperio (Itet " Padre A.M. Tannoia"); Aldo Salerno (Liceo Scientifico Linguistico "O.Tedone"), tutti accompagnati dai docenti referenti, promotori di questa iniziativa nei loro istituti di appartenenza.

È poi seguita la consegna delle benemerenze Avis con l’assegnazione di novanta benemerenze in argento, ventiquattro benemerenze in argento dorato e nove benemerenze in oro.

La manifestazione si è conclusa con il taglio della torta Avis e il consueto brindisi.

«L’appuntamento è all’anno prossimo - hanno concluso gli organizzatori - con la consapevolezza e la forza di dover proseguire con passione nel lavoro intrapreso promuovendo sempre più la cultura del dono e la donazione del sangue».