Il primo sole dell’estate sorge al Castel del monte

La tradizione si ripete. Il 21 giugno torna l'appuntamento con l'alba ammirata da Castel del monte nel giorno del solstizio d'estate.

Il ritrovo per gli appassionati è previsto alle 4.30, mentre il sole inizierà a sorgere alle 5.20.

Ai piedi del maniero federiciano si potrà anche vivere una meditazione dei sette raggi a cura di Lilamayi Laura Angelica.

Il solstizio d'estate, che rappresenta l'inizio della bella stagione, è sempre stato nella storia occasione di feste, come i Litha nel neopaganesimo o la natività cristiana di Giovanni Battista.

In astronomia è invece definito come il momento in cui il Sole raggiunge, nel suo moto apparente lungo l'eclittica, il punto di declinazione massima o minima.