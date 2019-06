Dedizione e professionalità, Mario Colamartino premiato con il "Pestello d'argento"

M5S, Longo: «Felici per il risultato, saremo gli occhi dei cittadini in consiglio comunale»

Politica

I pentastellati avranno, per la prima volta a Corato, un consigliere comunale in assise. Longo, infatti, siederà in consiglio tra le fila dell'opposizione grazie ai 1.975 voti conquistati alle amministrative