"Sbag", un workshop di cucito e stampa di shopping bag

Da un lato un laboratorio urbano, il Corato Open Space, con un gruppo di ragazzi affamati di cultura e voglia di fare. Dall’altro un’associazione impegnata nel sociale, il Centro Aperto Diamoci Una Mano che si impegna ogni giorno per dare un pasto caldo ai più bisognosi.



A unire è Buoncampo, portale che mette in rete persone, enti no profit e risorse per coltivare progetti, nato da un’idea della Fondazione Vincenzo Casillo; un campo virtuale in cui si può seminare, lavorare, crescere e raccogliere frutti concreti.. Nasce così il laboratorio per creare delle borse utili a distribuire i pranzi da parte del Centro Aperto Diamoci Una Mano, con l’obiettivo di ridurre l’impatto economico ed ambientale dovuto all’acquisto delle shoppers in plastica.

Il laboratorio si svolgerà ogni lunedì a partire dal 17 giugno, dalle 16 alle 19 nella sede del Centro Aperto Diamoci Una Mano in via Gambara 1.

«Vi insegneremo a tagliare, cucire a macchina e stampare in serigrafia le SBAG! ovvero delle shopping bag interamente create in tessuto riciclato e abbellite con fantasiose stampe in serigrafia» dicono gli organizzatori.

La partecipazione è libera e gratuita.

Vi invitiamo a munirvi di metro a nastro, forbici da sarto, ago e filo, spilli e macchina da cucire.

Inoltre sarà possibile donare materiale utile al fine del corso: derrate alimentari per il Centro Aperto Diamoci Una Mano, rocchetti di fili, scampoli di tessuto pesante (vecchie lenzuola di cotone pesante), t-shirt usate, giacche e borse in pelle od ecopelle usate.