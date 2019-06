Il ricordo per Vincenzo Lops, l'agente di Polizia deceduto due anni fa per un incidente stradale, è ancora vivo. A testimoniarlo in 700 che hanno corso per le vie cittadine ieri sera, in occasione della seconda edizione di "Corri Colora Vinci", organizzata dal Cral Asipu e dalla Gsd Atletica Amatori Corato con il supporto della Associazione Nazionale della Polizia di Stato del presidente Giuseppe Bovino e di CoratoLive.it.

In tanti hanno indossato le scarpette e la maglietta giallo fluo, correndo o camminando lungo il corso cittadino. Prima dello start, dato dal neo sindaco di Corato Pasquale D'Introno, un minuto di silenzio e le mani dei partecipanti al cielo, tutte illuminate da braccialetto fluorescenti. Sono stati fatti volare decine di palloncini colorati e migliaia di coriandoli.

Il sindaco D'Introno ha preso parte alla corsa. «Grazie a chi ha organizzato questa manifestazione e ha investito molto del suo tempo». Evento che diventerà appuntamento fisso e verrà inserito nel cartellone dell'Estate Coratina, come confermato dal presidente del Cral Asipu, Nicola D'Introno.



«La vicinanza di tutti per noi è molto importante - ha detto la mamma di Vincenzo - ed è questa la forza che ci fa andare avanti. Enzo è con noi e non dimentichiamo il tema della manifestazione. Siate prudenti alla guida e sappiate prevenire le mosse degli altri, perché non è sufficiente essere prudenti. Un abbraccio grandissimo».

La finalità principale è, infatti, la sicurezza stradale. Poco distante dal palco, sotto il gazebo dell'Aci Club di Corato, la possibilità di provare un simulatore di guida sicura. Parte del ricavato sarà devoluto alla cooperativa sociale Cohansie per l’acquisto di attrezzature didattiche.