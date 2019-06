“Artisti per il parco dell’Alta Murgia”, Legambiente: «Un modo nuovo di sensibilizzare»

Si è conclusa la seconda edizione della Collettiva d’arte “Artisti per il parco dell’Alta Murgia”. La manifestazione è stata organizzata nel Chiostro di Palazzo San Cataldo dal circolo locale di Legambiente con la collaborazione della Pro Loco Quadratum e il patrocinio del Comune di Corato e dell’Ente Parco.



Quest’anno il circolo della associazione ambientalista ha cercato di ampliare la partecipazione non solo ai pittori, ma a tutti coloro che mediante le arti grafico–espressive esprimono “la murgialità” ovvero il territorio murgiano con le sue caratteristiche peculiari e le evoluzioni storiche. La Murgia al centro dell’arte, ma anche come spunto e riflessione da parte di istituzioni. La mostra è stata inaugurata l’11 giugno dal direttore del Parco Domenico Nicoletti, la prima uscita pubblica del neosindaco di Corato Pasquale D’Introno, insieme con i presidenti di Legambiente Puglia, Corato e Spinazzola, Francesco Tarantini, Giuseppe Soldano, e Rocco Volpe, della Pro Loco Gerardo Strippoli.

Legambiente vuole continuare a sensibilizzare tutti con gli occhi dell’arte, ma a far riscoprire parte di un territorio marginale, ma che può diventare un volano di sviluppo non solo economico, ma soprattutto socioambientale di quell’area. Nel corso delle giornate ci sono stati incontri con gli artisti e visione di filmati sull’Alta Murgia. Un momento importante è stato la serata di venerdì 14 Franco Leone e Gerardo Strippoli hanno animato un momento poetico prendendo come spunto le opere presenti ed aspetti del territorio murgiano e degli usi e dei costumi.

«Legambiente vuole continuare in questa attività di promozione socioculturale che sono tra le mission della nostra associazione. Un grazie particolare oltre alle istituzioni che hanno fattivamente partecipato - ha dichiarato il presidente Giuseppe Soldano - in modo particolare alle cooperative sociali: Comunità Eipass Corato, Centro diurno “Il castoro”, Rosiba e Cooperativa Soldarietà; all’Associazione Vivere In, al Liceo Artistico Federico II Stupor Mundi, e gli artisti Giovanni Cristantiello, Vittoria Latrofa, Luigi Abbatista, Lorenzo Ardito, Maria Luisa Cialdella, Sara Rugliano, Antonella D’Ecclesiis, Lorena Mazzilli, Stefania Antelmi, Susanna Altamura, Sabino Zaza. Naturalmente per il prossimo anno valuteremo come migliorare la manifestazione che riteniamo molto importante per il nostro territorio. Un ringraziamento anche a Granoro per la collaborazione che ci ha fornito».