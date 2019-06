Cosa lega il Parco dell'alta Murgia a chi lo abita?

In collaborazione con Danzarte "Mary Poppins" in scena al Comunale, ennesimo sold out per Danzarte. Il video

È giunto al termine l’anno accademico della scuola Danzarte, un anno caratterizzato da forti emozioni e da sperimentazioni coreografiche che hanno visto coinvolti tutti i corsi, dai più piccoli a quelli professionali. Un lavoro sempre attento e preciso legato al perfezionamento tecnico,