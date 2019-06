Intercultura, la Fondazione Casillo premia due studenti con borse di studio all'estero

Sabato 8 giugno alle 16 nella sala conferenze del Casillo Group, a Corato, si terrà la cerimonia di premiazione dei due ragazzi vincitori delle borse di studio all'estero che la Fondazione Casillo mette a disposizione per gli studenti dai 15 ai 18 anni con l'associazione Intercultura.

Saranno premiati lo studente Vittorio De Pietro di Gallipoli, vincitore di un programma annuale in Danimarca, e la studentessa Rebecca Yekple del Ghana, arrivata in Italia per l'anno scolastico 2018/19 con un programma di studio Intercultura finanziata dalla Fondazione Vincenzo Casillo. Quest'ultima sostiene da anni i programmi di studio all'estero per la Fondazione Intercultura e ha permesso a studenti pugliesi di vivere, studiare e confrontarsi con culture diverse.

Per l'occasione saranno premiati anche i 22 ragazzi del Centro locale di Trani che hanno superato il concorso Intercultura e che sono pronti a partire per un'esperienza di studio e di vita in uno dei 65 paesi nel mondo con i quali l'associazione Intercultura opera ormai da tantissimi anni.

Alla cerimonia di premiazione saranno presenti Cardenia Casillo e Cosimo anna per la Fondazione Casillo; Alberto Fornasari, docente dell'università di Bari e nel consiglio di amministrazione di Intercultura; l'animatrice della zona sud-est Intercultura Emanuela Di Chiara Stanca; i volontari del centro locale di Trani con la presidente Antonella Porcelluzzi e i volontari del centro locale di Gallipoli.