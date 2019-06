Scie luminose illuminano le strade in segno di solidarietà.

Torna anche quest'anno “Corri Colora Vinci”, la corsa non competitiva organizzata in notturna dal Cral Asipu e dal Gsd Atletica Amatori Corato per ricordare Vincenzo Lops, giovane agente di Polizia deceduto due anni fa in seguito ad un incidente stradale.

La manifestazione, finalizzata alla sensibilizzazione alla sicurezza stradale, si svolgerà domenica 16 giugno con raduno alle 20 in piazza Cesare Battisti e partenza alle 21.

Gli appassionati - siano essi adulti, giovani o bambini - potranno scegliere tra una corsa non competitiva di 6.5 km e una passeggiata sportiva di 3,2 km. Dopo la partenza ai piedi del Comune, si percorrerà l'intero anello del corso iniziando da corso Cavour, poi si proseguirà lungo via Di Vittorio, viale Diaz, viale Cadorna, via Trani, quindi piazza Vittorio Emanuele, corso Garibaldi, corso Mazzini e arrivo in piazza Cesare Battisti. Chi avrà scelto la corsa dovrà percorrere il tragitto per due volte.

Alle 22 è prevista la premiazione: saranno premiati a sorteggio 3 tra i partecipanti iscritti alla gara e presenti in piazza.

Parte del ricavato sarà devoluto alla cooperativa sociale Cohansie per l’acquisto di attrezzature didattiche.

Lo scorso anno oltre 700 persone riempirono le strade della città per partecipare alla manifestazione (guarda qui le immagini). Il ricavato servì ad acquistare una struttura ludica per i bimbi della Casa Famiglia della Mamma, struttura coratina che si occupa di ragazze madri e minori a rischio.

Come partecipare

La quota d’iscrizione è di 10 euro e comprende maglietta e gadget luminosi (da indossare necessariamente durante la manifestazione), ristoro finale e copertura assicurativa Rct. Saranno inoltre garantiti l’assistenza medica e il controllo del traffico.

Le iscrizioni potranno essere effettuate fino al 14 giugno dalle 18 alle 20 nella sede del Gsd Atletica Amatori in piazza Vittorio Emanuele, 23.

Eventuali informazioni possono essere richieste nella stessa sede oppure telefonando al numero 377.6653276 o mandando una email all’indirizzo amatoricorato@tiscali.it.