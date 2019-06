Apple sfida Google sullo Street View: iniziata la mappatura di Corato

La Google Car è di nuovo in città? No, questa volta è l'auto di Apple a scorrazzare per le strade di Corato. L'azienda di Cupertino, infatti, sta potenziando la sua app "Mappe" fornendo agli utenti la funzione "Street view" resa celebre da Google. La mappatura è cominciata tempo fa in altri paesi e, fino ad ora, la flotta delle Apple Car ha percorso oltre 6 milioni di chilometri.

Sul suo sito ufficiale, la Apple, ha diffuso la lista delle province che verranno "scandagliate" fino a luglio. Tra queste c'è anche Bari e Corato non ha fatto eccezione. Da martedì l'auto, dotata di una speciale strumento fotografico in grado di scattare foto a 360°, è stata avvistata in alcune zone della città.

Nessuna paura per la privacy, così come Google anche la Apple ha comunicato che le foto scattate saranno postprodotte, oscuramdo i volti e le targhe.