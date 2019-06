Prevenzione malattie cardio respiratorie, "Il tuo respiro in un soffio" visita 450 ragazzi

Si conclude con successo l’attività di promozione e prevenzione dell'associazione “Salute e sicurezza”, con i progetti già svolti durante l’anno come 10 e lode alla tua schiena, progetto Media, Cuorrere insieme e maratonina kids, realizzati grazie al sostegno di attività imprenditoriali del territorio.



Domani, giovedì 6 giugno, alle 9 nella sala del cinema Alfieri, si concluderà anche "Il tuo respiro in un soffio”, progetto di sensibilizzazione e prevenzione delle malattie cardio respiratorie in età evolutiva, determinate dalle cattive abitudini alimentari, da uno stile di vita sedentario e da altri fattori come il tabagismo, l’abuso di alcool e droga. All’evento parteciperanno i dirigenti, docenti, le famiglie e i ragazzi degli istituti superiori coinvolti.

L'iniziativa, giunta quest’anno alla sua terza edizione, è rivolta ai ragazzi delle prime classi delle scuole superiori di Corato e Ruvo di Puglia ed è organizzato dall’associazione Salute e Sicurezza grazie al sostegno della famiglia Scaringella, azienda Corgom, che ha subito creduto nella potenzialità e nella finalità di questa iniziativa, manifestando la propria sensibilità sia a favore dell’ambiente di tutti coloro che lo vivono che al benessere fisico dei ragazzi bene primario della nostra società.

Durante il progetto sono state effettuate visite pneumologiche, cardiologiche, ecg e spirometrie completamente gratuite a circa 450 alunni, grazie ai soci dell’associazione Maria Ceglia, specialista in cardiologia, e Stella Sgaramella, specialista in malattie dell’apparato respiratorio, entrambe in servizio nell’ospedale “Umberto I” di Corato, e al personale infermieristico specializzato dell’associazione, sempre della struttura ospedaliera coratina.

Le schede personali dei ragazzi con i risultati relative alle visite sono state consegnate direttamente ai plessi scolastici, mentre, i dati elaborati e le statistiche saranno rese note durante la manifestazione.



«Questo progetto - spiega il presidente dell’associazione, Roberto Mazzilli - vuole richiamare l’attenzione sull’importanza delle patologie cardio respiratorie che si possono ridurre solo con la prevenzione, unico mezzo per evitare in futuro lo sviluppo di malattie croniche e degenerative. Ancora una volta dalla sinergia delle diverse professionalità, sono nati progetti apprezzati e utili alla popolazione del nostro territorio.



Con #lasaluteprimaditutto, l’obiettivo della onlus è di promuovere una campagna di sensibilizzazione delle suddette malattie, coinvolgendo gli Istituti Scolastici Superiori e le famiglie sui comportamenti salutari da assumere, finalizzati al benessere dei ragazzi contribuendo, così, ad una migliore qualità di vita. Ringraziamo i soci, le aziende, i dirigenti, i docenti e le famiglie, sperando di ritrovarsi il prossimo anno, per promuovere nuovi progetti sempre più appropriati a favore della salute».