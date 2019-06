Via Francigena, il comitato amplia le convenzioni per l'accoglienza dei pellegrini Copyright: CoratoLive.it

Diventa ancora più caloroso il "Benvenuto Pellegrino" di Corato sul cammino della Via Francigena del Sud.

Dopo quelle delle scorse settimane, il comitato della Via Francigena del Sud-Corato sigla infatti nuove convenzioni con bar, ristoranti, gastronomie per realizzare un vero "menù del pellegrino" e migliorare l'ospitalità e l'accoglienza dei pellegrini.

«Grazie a imprese private che credono nel progetto della Via Francigena del Sud - spiega la presidente Adele Mintrone - siamo riusciti ad abbattere i costi di un tradizionale "menù turistico per vacanzieri" e a confezionarne uno dedicato ai pellegrini con il gusto di qualità e i profumi della nostra terra ad un "costo accessibile". Chi cammina per 8 ore al giorno ha bisogno di recuperare energie e, nello stesso tempo, ha desiderio di conoscere i nostri sapori.

Oggi il pellegrino che attraversa la nostra città può consumare un menù completo di primo, secondo, contorno o antipasto con bevanda: un buon piatto di pasta col pomodoro di Puglia condita secondo la nostra tipicità, una parmigiana, "pane condito" con il nostro olio extravergine d'oliva e l'origano delle Murge" oppure un buon panino con pomodori secchi, mozzarella e pecorino primo sale. Un paniere dei nostri prodotti attende il pellegrino anche nei b&b in cui alloggerà.

Ieri, intanto, il comitato coratino ha partecipato al tavolo tecnico sulla via Francigena che si è tenuto nella biblioteca Bovio di Trani con la partecipazione del direttore del dipartimento regionale Turismo e Cultura, Aldo Patruno.

Il comitato della Via Francigena del Sud-Corato si è proposto come soggetto per la messa in rete di operatori della Puglia Centrale per la definizione di un Master Plan della zona Puglia Centrale, che ad oggi l'unica parte che manca, e senza la quale il nostro territorio verrebbe escluso da una serie di azioni europee e regionali .

«Abbiamo poco tempo - dice la presidente Adele Mintrone - e vogliamo andare veloci. La nostra scadenza per presentare un Master Plan è ottobre in vista della assemblea generale dell'associazione Europea della Via Francigena che si terrà a Bari. A giorni partirà il primo incontro con un nucleo di operatori Che hanno partecipato all'incontro di Trani e che si sono mostrati interessati ad aderire per poi allargate ad altri soggetti del territorio. Il nostro comitato ha professionalità che possono spendersi per tale progetto :guida certificata regionale, esperte di lingue straniere, esperti di costruzione di itinerari e cammini come "La Strada di Federico II, esperti di costruzioni ,siti rurali e cartografia».

Durante il convegno la presidente ha illustrato anche quanto fatto sino ad ora, mettendo in rete soggetti privati e associazioni sul territorio e ha manifestato la programmazione di azioni che vedrebbero le scuole coinvolte nel processo partecipativo della Via Francigena.

«Abbiamo presentato anche la nostra intenzione di presentare un itinerario per collegarci alla Via Michaelica con Monte Sant'Angelo, per la presenza della antica devozione della città a San Michele che potrebbe includere anche la figura mistica di Luisa Piccarreta».

Nell'incontro di apertura dei forum tenutosi a Bari, invece, il comitato coratino ha posto all'attenzione della Regione la necessità di «includere tra i cammini anche quello di San Nicola, ancora attivo che da Benevento va a Bari passando da Canosa, Corato, Ruvo, Bitonto e la Strada di Federico II».