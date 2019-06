Premio Industria Felix dedicato al turismo, sei aziende coratine premiate

Sei aziende coratine sono state insignite ad Acaya, venerdì scorso, del premio Industria Felix dedicato alle aziende competitive e affidabili dell’industria turistica pugliese. Un premio istituito per la prima volta dal periodico di economia e finanza che sottolinea l'ottimo stato di salute del settore turistico nella nostra regione.

104 le realtà imprenditoriali di tutta la Puglia premiate in tutte le declinazioni del made in Puglia, dalla vitivinicoltura alla ristorazione, fino a toccare il comparto della moda. Alla presenza del governatore Michele Emiliano e di un prestigioso parterre le aziende coratine che hanno ritirato il riconoscimento - tutte agroalimentari - sono state il tarallificio Fiore di Puglia; i pastifici Granoro e Riscossa; il laboratorio fitoterapico Forza Vitale; il caseificio Puglia, Sapori e Dintorni e l'azienda agricola Malcangi.

L'agroalimentare è il settore trainante del turismo pugliese con oltre 3 miliardi di fatturato (+2.6%). Secondo l'indagine pubblicata proprio su Industria Felix (in collaborazione con Cerved) in generale, è tutto il comparto turistico a crescere. Aumentano i ricavi (631,8 milioni, +14,8%), il margine operativo lordo (85,7 milioni, +15,8%) e gli addetti (6.263, +20%) delle 294 imprese sopra i 500mila euro di fatturato.

«In questa edizione di Industria Felix – ha commentato il direttore marketing di Cerved Valerio Momoni – abbiamo considerato non solo le imprese che lavorano direttamente nel turismo, ma anche i settori che contribuiscono all’immagine della Puglia nel mondo, come la vitivinicoltura e la moda. È una filiera molto importante per l’economia pugliese, che comprende 1.779 società, genera un giro d’affari di 7 miliardi e impiega 45mila addetti. Attraverso dati ufficiali e big data di Cerved abbiamo premiato i campioni di questo importante motore di crescita».