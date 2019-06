"Non ti scordar di me". È questo il nome che Legambiente ha scelto per il progetto realizzato questa mattina nella scuola media Giovanni XXIII. A partire dalle 9, “armati” di secchi, vernice e pennelli, i volontari di Legambiente insieme ad alcuni ragazzi e alle famiglie hanno sistemato e pitturato il cancello della scuola.

L’obiettivo si spiega facilmente proprio partendo dal titolo della campagna: «vogliamo attrarre l'attenzione pubblica sull'edilizia scolastica di ogni ordine e grado» fanno sapere dall’associazione ambientalista.

Le «azioni concrete di rigenerazione degli spazi scolastici» basate sulla partecipazione attiva dei cittadini e sulla collaborazione tra scuola e famiglie, hanno aperto ai volontari le porte degli edifici scolastici.