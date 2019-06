C'è una scuola, a Celano, che è entrata a far parte delle dieci "storie di edilizia scolastica innovativa e sostenibile", appendice del rapporto di Legambiente sulla qualità strutturale delle nostre scuole. Tra le aziende che si sono occupate della costruzione anche la coratina Ebanisteria Caputo.

Celano è un comune di 10.000 abitanti in provincia de L'Aquila, territorio interessato dal potente terremoto del 2009 e considerato zona di rischio sismico 1, ovvero molto alta. Fuori dal centro abitato, dove prima sorgeva lo stadio cittadino, è stata costruito un nuovo complesso edilizio che ha riqualificato il quartiere.

La scuola primaria Gabriele D'Annunzio è stata scelta per gli altissimi standard qualitativi e per la particolare attenzione alla sostenibilità ambientale. Il sistema utilizzato da Ebanisteria Caputo è quella delle strutture in legno in X-Lam che abbassano notevolmente i rischi legati a eventi sismici. Uno dei vantaggi di questo nuovo modo di fare edilizia.

«È un onore per noi aver collaborato alla costruzione della D'Annunzio - ha raccontato Michele Caputo - fieri di aver avuto questo importante riconoscimento da parte di Legambiente»