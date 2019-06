Un defibrillatore in memoria di Nico Battafarano. Partita la raccolta fondi

Un defibrillatore che potrà salvare la vita alle persone. Questo è il dono che Gianni Battafarano vuole fare alla città attraverso una raccolta fondi organizzata con l'associazione "Due mani per la vita". Gianni è il figlio di Nicola, scomparso a cinquant'anni il 30 dicembre 2018 per un arresto cardiaco irreversibile. Attraverso questo strumento fondamentale di primo soccorso, desidera tener vivo il ricordo del grande cuore di suo padre.

La colonnina Aed (Defibrillatore automatizzato esterno), sarà installata su via Castel del Monte, all'altezza dell'Extramurale e sarà simile a quella già inaugurata su via Duomo dalla stessa "Due mani per la vita". L'associazione diretta dal cardiologo Pippo Diaferia, continua a lavorare per rendere Corato una città completamente cardioprotetta. Le attività vicine saranno formate all'utilizzo del defibrillatore, importantissimo in caso di necessità.

Per partecipare alla raccolta fondi si potranno chiedere informazioni alle attività commerciali che espongono la locandina o si potrà semplicemente inviare un bonifico all'Iban: IT26J0542441470000001003184, La causale è "Contributo acquisto defibrillatore donazione Nicola Battafarano". La raccolta fondi terminerà il 25 giugno, giorno in cui Nicola avrebbe compiuto 51 anni, in modo tale da poter fare un grande regalo a Gianni per il suo compleanno, il 30 giugno.

Info

Whatsapp: 3775362327

Instagram: @jian.batta_30