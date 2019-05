In piazza Caduti di via Fani il "Quartiere è in festa"

L’Associazione di promozione sociale Harambé invita la cittadinanza a partecipare a "Quartiere in festa - II edizione", manifestazione che si terrà il 1° giugno in piazza Caduti di via Fani.

L’evento è organizzato in rete con tante associazioni e cittadini e vedrà attività di diverso genere: concerti e orchestre di percussioni, danze popolari e contemporanee, eventi letterari, lotteria di quartiere, spazio freestyle, racconti inter-generazionali (anziani-bambini), live painting e printing, esposizioni di quadri, laboratori per bambini, animazione di strada, mini tennis e frisbee aperto a tutti, attività di informazione e prevenzione sulla salute, tanti stand gastronomici, artigianali e di associazioni.

Per informazioni e l’acquisto dei biglietti della lotteria, è possibile scrivere alla pagina fb Harambé oppure contattare il 338.6156486.

Il programma

Dalle 9.30 alle 13.00

- "Ma do'... è cambiat tutt...!" - Racconti della Corato di una volta a cura di Università della Terza Età "Edith Stein"

- "Diritti Umani: una legge nel cuore dell'uomo" a cura di Scuola secondaria Santarella

- "Piazza...in Salute" (primo soccorso e BLSD, prevenzione, stili di vita, palestra della mente) a cura di AIDO Corato, Adisco Corato, Fratres Corato - Donatori di Sangue, Due Mani Per La Vita - Corato, Avis Corato, lo psicologo Simone Grosso e la dott.ssa Irene Mangano

Dalle 17.00 alle 19.30

- Orchestra di percussioni "Ritmi africani" a cura di Accademia La Stravaganza

- Mini Tennis e calcio-balilla in piazza a cura di Circolo Tennis "G. Tandoi" - Corato

- Animazione in strada a cura di EstateFuori Strada

- “Ultimate Frisbee” aperto a tutti a cura di Corato Frisbee Divers

- Stretching dinamico e Yoga a cura dei maestri Marco e Giorgio Lo Conte

- Laboratori per bambini "Giochiamo a fare l'arte" a cura di SMAV - Scuola Mediterranea Arti Visive

- Live painting, esposizioni artistiche e spazio giocoleria a cura di vari artisti

- Banchetto artistico espositivo a cura di Associazione Francesco Ludovico Tedone

- Spazio Letterario "Open Book" a cura di Corato Open Space

Dalle 19.30 a mezzanotte

- Danze aperte a tutti: “Tutto il mondo e quartiere. Danze popolari internazionali” a cura di Abracadanze Corato

- Performance di danza contemporanea a cura di Doriana Sparano e Anna Lops

- Performance musicale di Luka Sensi

- Performance musicale di ORSON

- Estrazione premi della lotteria di quartiere

- Concerto finale dei Louisiana Gamblers