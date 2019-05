Biciclettata al Dolmen per la festa nazionale delle Pro Loco

Il 2 giugno in tutta Italia si celebra la giornata nazionale delle Pro Loco. Questa giornata nasce con lo scopo di far conoscere e apprezzare tutto quello che le Pro Loco locali fanno quotidianamente per la scoperta, la fruizione e la valorizzazione del nostro territorio.

Anche la Pro Loco Quadratum aderisce alla giornata nazionale e per l’occasione organizza una biciclettata presso uno dei siti archeologici più importanti della nostra storia: il Dolmen dei Paladini.

Il Dolmen è un monumento megalitico funerario del XIV sec. a.C. costituito da grandi lastre di pietra messe verticalmente nel terreno e ricoperte da un lastrone di copertura. La leggenda racconta inoltre che il nostro dolmen sia stato realizzato da giganti che volevano dare prova della propria forza.

La giornata prevede il raduno in piazza Sedile alle ore 09.30, a seguire arrivo al Dolmen e visita guidata con degustazione di prodotti tipici locali. Rientro e arrivo in piazza Sedile alle 13 circa

La partecipazione è gratuita. È possibile prenotarsi all’evento tramite email all’indirizzo info@prolocorato.it o chiamando 080.8728008, 368.7099065, 333.8497742.

In caso di pioggia l’evento sarà annullato.