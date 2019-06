Nasce il "Comitato dei Cammini e degli Itinerari Culturali", c'è anche la Via Francigena

La Regione Puglia ha avviato negli ultimi anni una serie di interventi, le cui linee programmatiche sono contenute nei due piani strategici del Turismo “Puglia365”e della Cultura”PiiiLCulturainPuglia”, che puntano alla destagionalizzazione e alla sostenibilità del flussi turistici dei territori, mediante la promozione di prodotti culturali, esperienziali e di mobilità lenta, che coinvolgano non solo le coste, ma anche le aree interne e il loro patrimonio storico archeologico.

Tra essi una notevole importanza è assunta dai Cammini e dagli Itinerari Culturali, che vedono coinvolta la Puglia sull'intero territorio regionale con: la Via Michaelica, la Rotta dei Fenici, la Via Appia, la Via Traiana, il Cammino Materano, la Via Leucadense, il Cammino dei Fari, Le Strade della Fiaba e la Via Francigena che ha, tra le sue tappe principali, anche Corato.

Al fine di gestire al meglio questa ricca complessità, la Regione ha istituito il Comitato dei Cammini e degli Itinerari Culturali. Tale organo, dotato di un comitato scientifico, ha la funzione di coordinare le azioni di progettazione, valorizzazione e promozione degli itinerari pugliesi, nonché di recepire le istanze dei territori mediante un Forum che coinvolge amministrazioni locali, associazioni di categoria e imprese.

Sul tema è anche stato organizzato un primo grande forum. Saranno protagonisti Comuni, associazioni di categoria e imprese. Perché la Puglia è terra di cammini. E i cammini rievocano la storia, sono una meravigliosa occasione di scoperta del territorio e del suo immenso patrimonio materiale e immateriale, di coinvolgimento delle comunità, di dialogo interculturale, e anche di rilancio del turismo pugliese.

Negli ultimi anni la Regione Puglia ha avviato una serie di interventi, le cui linee programmatiche sono contenute nei due piani strategici del Turismo “Puglia365” e della Cultura”PiiiLCulturainPuglia”, che puntano alla destagionalizzazione e alla sostenibilità del flussi turistici dei territori proprio attraverso la promozione di prodotti culturali, esperienziali e di mobilità lenta, che coinvolgano non solo le coste ma anche le aree interne e il loro patrimonio storico archeologico.

“Dalla Via Francigena alla Via Michaelica, alla Rotta dei Fenici, alla Via Appia, alla Traiana, al Cammino Materano, alla via Leucadense, al Cammino dei Fari e Le Strade della Fiaba, - ha detto l’assessore regionale all’Industria turistica e culturale Loredana Capone - la Puglia è tutto un cammino. Una destinazione ideale per vacanze Natura, per gli amanti dell’outdoor e dei viaggi al di fuori dei sentieri battuti. E questo è un momento in cui il turismo ambientale, che comprende anche agriturismi, parchi, aree protette, guide, ha il vento a favore.

Secondo la ricerca in corso condotta per conto di Pugliapromozione dall’Università di Venezia, infatti, il 24% dei turisti intervistati, su un campione di 600, che hanno soggiornato in Puglia, lo ha fatto per attività legate ai prodotti Natura e benessere, cicloturismo e slow tourism e cammini. Un trend in crescita rispetto al 2016 stimato nel +10%. Per noi è particolarmente importante perché i cammini generano un notevole indotto economico. Occorre quindi insistere. La Regione accompagnerà questo percorso, al fianco degli operatori”.

A raccogliere le istanze e coordinare le azioni future di progettazione, valorizzazione e promozione degli itinerari pugliesi un “Comitato dei Cammini e degli Itinerari Culturali”. Un organo di governance, all’avanguardia sul territorio nazionale, per gestire questo nuovo modello turistico che unisce cultura, natura e mobilità lenta. Il forum rappresenta un’occasione per riflettere in maniera ancora più strutturata sul da farsi.

Nei giorni successivi seguiranno alcuni incontri territoriali, rivolti ai solo amministratori locali, dedicati al tema della Via Francigena del Sud e della sua certificazione europea. Uno si terrà il prossimo 4 giugno alle 10 nella biblioteca Bovio di Trani.