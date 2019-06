Edilizia scolastica regionale, il Fornelli tra gli interventi finanziati

Saranno 152 gli interventi di adeguamento alla normativa antincendio di istituti scolastici finanziati in Puglia.

L’elenco è stato approvato nei giorni scorsi dalla Regione (determinazione n. 58 emessa e pubblicata il 14 maggio 2019 a firma della Dirigente della Sezione regionale “Istruzione e Università”, Maria Raffaella Lamacchia).

Si tratta di adeguamenti realizzabili con le risorse statali ripartite di recente tra le regioni dal Ministero dell’Istruzione, in attuazione di quanto deciso nella Conferenza unificata Stato-Regioni del 6 settembre 2018. Alla Puglia sono stati assegnati 7.589.814,88 euro.

Gli interventi finanziabili sono stati individuati dalla Regione a seguito di una ricognizione del fabbisogno effettuata con riferimento agli interventi candidati e inseriti nel Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020 (approvato lo scorso agosto) e attraverso una consultazione degli Enti Locali proprietari degli immobili, alla luce anche dei limiti del finanziamento a ciascuno concedibile fissati dal Ministero: 50 mila euro per le istituzioni scolastiche di primo ciclo e 70 mila per quelle del secondo ciclo.



Delle 152 scuole selezionate in Puglia, 47 sono quelle del territorio barese e, tra questi, diverse nell’area murgiana.

Si tratta, in particolare, degli Istituti: “Giovanni XXIII” di Acquaviva delle Fonti; “Mercadante” di Altamura; “Infanzia Edificio Fornelli” di Corato; “Ingannamorte” di Gravina in Puglia; “Mastromatteo”, “Antenore – Guaccero – Primaria Viale Italia” di Palo del Colle; “Cotugno”, “Barile”, “Collodi”, “S.G Bosco – Primaria W. Disney”, “D. Cantatore”, “Bartolo di Terlizzi” e “F. Rubini” di Ruvo di Puglia; “Platone” di Cassano Murge; “Galileo Galilei” di Gioia del Colle; “N. Dell’Andro” di Santeramo in Colle.

A darne comunicazione è il consigliere regionale, Enzo Colonna.