"La notte dei santuari" illumina la Madonna delle Grazie e Santa Maria Greca

La "Notte dei Santuari" coinvolge anche Corato e il 31 maggio sarà il turno del santuario della Madonna delle Grazie.

Alle 17 pellegrinaggio delle comunità parrocchiali a partire dalla rotatoria di via Castel del Monte - dove è posta la statua della Madonna delle Grazie di Corato - verso il Santuario. Alle 19 Santa Messa presieduta dal monsignor Leonardo D’Ascenzo e benedizione del cero.

Il 1° giugno, invece, toccherà al santuario di Santa Maria Greca. Alle 21.30 accensione del cero presso la Casa Museo “Luisa Piccarreta”, a seguire processione e collocazione del cero presso il santuario Santa Maria Greca e adorazione eucaristica. Alle 22.30 inaugurazione della mostra “Corato & Luce”. Il santuario e la casa museo “Luisa Piccarreta” resteranno aperti la notte e domenica 2 giugno.

La "Notte dei Santuari" intende dare alla Chiesa locale la possibilità di vivere il santuario come laboratorio di pastorale integrata e al territorio di riscoprirne l’identità e l’appartenenza. Il santuario, in questa notte, sarà vissuto come luogo dove la persona può essere raggiunta dalla Parola che invita al discernimento e chiama alla testimonianza e alla missione. Ogni santuario accenderà una lampada alla sua porta, per poter vivere la comunione con tutti i santuari d’Italia.