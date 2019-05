I "Colloqui di Martina Franca" si presentano alle imprese di Corato

Oggi alle 19 nel Kursaal di via Asproni 11, Daniela Mattia (DAF consulting) Vito Manzari (Colloqui di Martina Franca) e Roberto Di Leo (Eminds) incontrano le imprese di Corato per confrontarsi sui temi dei Colloqui di Martina Franca 2019 - "Semplinnovare". In occasione dell'incontro verranno anticipati i temi dell'edizione 2019.

“Colloqui di Martina Franca” è l’evento promosso da Costellazione Apulia, il consorzio nato nel dicembre del 2001 che oggi raccoglie circa 50 PMI pugliesi impegnate a confrontarsi sui temi dell’innovazione e cooperazione, dello sviluppo sostenibile e del benessere senza crescita. Dal 2014 il forum annuale di Costellazione Apulia, si è trasformato in “Colloqui di Martina Franca” con due giorni interamente dedicati al confronto e alla discussione.

Il ciclo di colloqui del triennio 2017-2018-2019 ha per titolo “2030 Imprese possibili” e offre un confronto con un futuro in cui sarà indispensabile coniugare il valore del territorio con le sue risorse fisiche e culturali per operare scelte consapevoli rispetto alla globalizzazione, all’innovazione delle tecnologie e ai cambiamenti climatici.



«Quest’anno per i Colloqui di Martina Franca si conclude il triennio “2030 Imprese Possibili” in cui abbiamo analizzato le trasformazioni in atto e disegnato possibili modi di (re)agire. Teoria e pratica che traducono nuove sensibilità culturali, racconteremo quelle imprese generative che, attraverso l’innovazione, creano valore con processi virtuosi rispettosi delle persone e dell’ambiente».