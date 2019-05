Donne vittime di violenza domestica, in arrivo borse lavoro e contributi per l'affitto

Grazie a finanziamenti regionali e ministeriali (21.102,32 euro), i Comuni del Piano di zona ambito 3 - Corato (Comune capofila), Terlizzi e Ruvo di Puglia - potranno concedere borse lavoro e contributi per il canone di locazione alle donne vittime di violenza domestica prese in carico dai Servizi Sociali.



Come funziona

Ciascun settore dei Servizi sociali dei Comuni dell’ambito potrà presentare uno o più Pid - Progetti individualizzati delle donne - elaborati su richiesta delle vittime di violenza domestica e in collaborazione con il Centro antiviolenza "Riscoprirsi" che supporterà la persona abusata per accedere al finanziamento.

Tutti i Pid saranno poi valutati e ammessi dall’equipe d’ambito "abuso e maltrattamento" che darà priorità, nel caso in cui le risorse richieste siano superiori a quelle stanziate, ai soggetti che presentano particolari caratteristiche come l’alto rischio di recidiva o di morte, la presenza di minori e la situazione economica, familiare e sociale. Nel caso in cui il Comune non utilizzi tutte le risorse finanziate, queste potranno usarle per prorogare i Pid, assegnarli ad altre utenti o attivare nuovi Pid. Il Comune potrà anche coprire parte delle spese con risorse proprie qualora il finanziamento regionale non sia sufficiente.

Cos’è la borsa lavoro

La borsa lavoro è uno strumento lavorativo teso ad agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro. Tra l’azienda o l’ospitante del borsista non c’è nessun rapporto di lavoro dipendente, ma è chi eroga la borsa lavoro a retribuire il borsista, ovvero i Comuni dell’ambito territoriale sociale. In questo caso la borsa lavoro potrà avere una durata minima di sei mesi e non potrà superare un anno. L’ammontare della borsa non potrà superare i 450 euro mensili. L’individuazione delle aziende ospitanti del tirocinio finanziato dalla borsa lavoro, spetterà ai Centri per l’Impiego.

Contributo per canone di locazione

Oltre alle borse lavoro è possibile richiedere un contributo sull’affitto per quelle donne che abbiano espresso la volontà di allontanarsi dall’abitazione di residenza dove si è perpetuata la violenza subita. Il contributo mensile ammonterà massimo a 350 euro e sarà erogato per un periodo compreso tra i 6 e i 15 mesi. Anche in questo caso il Comune potrà “aiutare” a pagare l’affitto qualora le risorse stanziate non riuscissero a coprire la totalità dei costi.