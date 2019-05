​“L'intestino in testa”, con Antonio Moschetta un viaggio nel nostro “secondo cervello”

Venerdì 3 maggio con inizio alle 18.30, nella sala riunioni dell’Istituto professionale statale “Tandoi” in via Andria 44, si terrà un incontro intitolato “L’intestino in testa”, proprio come il libro scritto da Antonio Moschetta, professore ordinario di Medicina Interna presso l’Università degli studi di Bari “Aldo Moro”.



Sarà presente l'autore insieme ad Angela Adduci, dirigente scolastico dell’Istituto “Oriani-Tandoi” e Pietro Catucci, presidente del Rotary Club di Corato. Dialogherà con l’autore il giornalista Mario Sicolo.

L’incontro, ad ingresso libero, verterà sulla divulgazione al pubblico di alcune importanti recenti scoperte in campo medico scientifico quali ad esempio l’individuazione dell’ormone Fgf19, prodotto dall’intestino dopo i pasti, e il ruolo dell’acido oleico dell’olio extravergine d i oliva nell’ambito della prevenzione del cancro.

Il prof. Antonio Moschetta - uno dei medici scienziati pugliesi più noti a livello internazionale, tra l’altro uno dei cinquemila ricercatori dell'Airc (Associazione italiana per la ricerca sul cancro) - sostiene da anni che l’intestino ha un ruolo fondamentale nel funzionamento del nostro corpo e nella sua bioregolazione, quasi a rappresentare un secondo cervello.

Anni di studi e ricerche scientifiche sono ora riassunti nel libro “L’intestino in testa” che l’autore avrà cura di presentare nei suoi punti salienti. Con linguaggio chiaro e rigore scientifico, Antonio Moschetta ci condurrà attraverso un affascinante viaggio all’interno dell’intestino, per vagliarne gli aspetti più insondati e condividere i frutti di un lungo studio.

Il libro “L'intestino in testa” si presenta come una sorta di vademecum, un percorso che può essere svolto tranquillamente senza un preciso ordine. Chi vuole può saltare direttamente al capitolo dedicato al glutine, dove si tenta di chiarire se si tratta di intolleranza, allergia, sensibilità o se c'è celiachia, così si legge nell'introduzione. Seguono pagine dedicate alle intolleranze alimentari, al rapporto fra obesità e cancro, allo screening del colon e ai fattori di rischio.

Il libro

L'intestino, infatti, è un «sistema» molto più complicato di quanto si sia portati a credere. In genere lo si considera un organo marginale, che serve da transito per il cibo introdotto con l'alimentazione e del quale ci si accorge solo quando qualcosa non va, perché è «pigro» o «irritabile» oppure contrae qualche virus che, al pari dell'influenza, costringe a mettersi a letto. Come invece spiega il professor Antonio Moschetta, già autore di Il tuo metabolismo , la sua struttura, le sue caratteristiche e le sue funzioni lo rendono paragonabile a un vero e proprio «secondo cervello», ricco di neuroni che inviano e ricevono segnali in una fitta e complessa rete di comunicazione con quelli cerebrali. Ed è per questo che la sua attività ha effetti non solo sulle funzioni digestive, ma persino sulle emozioni e sul comportamento degli individui. L'intestino, inoltre, nelle opportune condizioni fisico-chimiche non smette mai di rigenerarsi: favorire questa sua capacità con una corretta alimentazione e un adeguato stile di vita è la prima strategia da adottare per prevenire innumerevoli patologie, anche gravi. A questo scopo, dunque, L'intestino in testa fornisce non solo un'approfondita analisi dei motivi per cui il nostro intestino si può ammalare, arricchita dai risultati delle più recenti ricerche cliniche, ma anche preziose indicazioni sul modo in cui, giorno dopo giorno, ciascuno di noi può cambiare le proprie abitudini e contribuire a mantenere efficiente un organo così importante per il proprio benessere generale.

L'autore

Antonio Moschetta è medico, professore ordinario di Medicina interna all'Università Aldo Moro di Bari. Dottore di ricerca in epatologia presso l'Università di Utrecht, in Olanda, negli anni 1998-2011, è stato allievo del premio Nobel Al Gilman presso l'Howard Hughes Medical Institute di Dallas, Texas, dal 2012 al 2015. È titolare del progetto di ricerca AIRC su metabolismo dei tumori e regolazione genica. Autore di numerose pubblicazioni, ha ricevuto riconoscimenti internazionali come il Richard Weitzman Award a Chicago, il Rising Star in epatologia a Vienna, il David Williams Award a Vail (Colorado) e l'European Lipid Award a Göteborg. Ha pubblicato nel 2018 per Mondadori "Il tuo metabolismo. L'utilità della dieta nella prevenzione e cura del cancro".