Isole ecologiche mobili, Marina Mastromauro: «Strumenti efficaci contro l’abbandono dei rifiuti»

«Favorire la raccolta dei rifiuti prodotti durante le scampagnate ed evitare che possano essere abbandonati illegalmente e indiscriminatamente in campagna causando inquinamento e un danno per la collettività». È questo l’obiettivo che l’amministrazione comunale di Bisceglie ha voluto raggiungere mettendo a disposizione dei cittadini ben otto isole ecologiche mobili nei giorni delle “scampagnate”. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione con Ambiente 2.0, l’azienda che si occupa della gestione dell’igiene urbana a Bisceglie.



I dati relativi ai rifiuti raccolti tra il giorno di Pasquetta ed il 25 aprile - circa 38mila chilogrammi - consentono di parlare di "esperimento riuscito". «Se si va incontro ai cittadini creando delle opportunità di raggiungimento dei luoghi di consegna dei rifiuti più comodi e più accessibili, aumenta in realtà il progetto di conferimento dei rifiuti in maniera differenziata» commenta Marina Mastromauro, amministratore delegato del Pastificio Granoro.

Nelle zone cruciali di Bisceglie-via Ruvo, via Crosta, via Andria e via Corato - il fenomeno non è stato del tutto debellato ma, almeno, si è ridotto. Come molti ricorderanno fu proprio Mariana Mastromauro a denunciare il degrado in quella zona.

Le isole ecologiche mobili domani (1° maggio) dalle 16 alle 22 saranno in largo Salsello (incrocio con via Mauro Dell’Olio), via Bovio (di fronte al Mobilificio Valente), via Crosta (incrocio con via Don Pancrazio Cucuzziello), via Andria (incrocio con via San Pietro), via vecchia Corato (incrocio via San Mercuro), via Sant’Andrea (incrocio con via strada del Carro), via Ruvo (incrocio con via delle Comunità europee) e via San Francesco (incrocio con via Fragata).