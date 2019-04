Guida sicura, gli studenti al volante simulano situazioni di pericolo

Si intitola “Guida sicura. #Guarda la strada” la manifestazione dedicata alla sicurezza stradale che si svolgerà giovedì 2 maggio a cura dell’Aci Bari Bat e su iniziativa del commissario straordinario, Rossana Riflesso.



Gli studenti delle quarte e delle quinte classi dell'istituto Oriani-Tandoi, del liceo artistico Federico II e dell’istituto tecnico Tannoia parteciperanno a un evento che si svilupperà in due parti.



La prima teorica a partire dalle 9.30 nel teatro comunale, dove interverranno il commissario straordinario Rossana Riflesso, i rappresentanti del Politecnico, dell’Automobile Club di Bari Bat, dell’Ufficio scolastico provinciale, della Polizia locale e della Polizia di Stato.

Subito dopo ci si sposterà in via Lago di Viti dove l’Aci Bari Bat allestirà un track che simulerà lo scontro frontale e il ribaltamento di un’auto. I ragazzi potranno effettuare delle prove pratiche di guida insieme ai rappresentanti delle autoscuole "Ready to go". Ci sarà anche una simulazione di percorsi di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti leggere.

L’evento è organizzato in collaborazione con la Prefettura di Bari, il Comune di Corato, la Polizia di Stato, l’Automobile Club di Bari, il Politecnico di Bari, l’Università Aldo Moro di Bari e l’Ufficio scolastico provinciale.