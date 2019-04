"​Diamo il meglio di noi", in biblioteca si parla della donazione di organi e tessuti

Venerdì 3 maggio alle 17.30 nella biblioteca comunale “Imbriani”, la Fidapa Corato e l’Aido (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule), con il patrocinio del Comune di Corato, e con la partecipazione di Adisco, Avis e Admo, propongono il convegno “Diamo il meglio di noi: la donazione di organi oggi”.



«La donazione di organi e tessuti rappresenta un atto di solidarietà verso il prossimo, un segno di grande civiltà e di rispetto per la vita» spiegano gli organizzatori. «L’iniziativa, infatti, è stata ideata dalla Fidapa di Corato e dell’Aido per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della donazione, poiché spesso si parla della possibilità di donare dimenticando che si può anche ricevere un organo, parte di tessuto, cellule e che l’atto del donare porta in sé un valore etico-civico-solidaristico che oltrepassa concetti quali la razza o la religione. Ricevere, infatti, diventa l’altra faccia della medaglia del donare e insieme rappresentano la vita.

È necessario, quindi, ripartire da un dibattito chiaro, univoco, sereno che abbia come solo e unico scopo quello di evidenziare i valori positivi della pratica del donare; ripartire dal dono e dalle dinamiche che questo termine intrinsecamente contiene e che va vissuto come momento di grande libertà, consapevolezza e gratuità.

Il dono, come ha evidenziato l’antropologo Mauss, ha la funzione di fatto sociale totale, esso mette in moto la totalità della società e delle sue istituzioni. Il dono è espressione dello scambio sociale e costituisce la precondizione perché una società sia possibile».

Donazione, informazione, consapevolezza, solidarietà, sussidiarietà, bisogno saranno i punti su cui si svilupperà il tema del donare nel corso dell’incontro che vedrà, come relatori Chiara Musajo Somma (Centro regionale trapianti Puglia) e Sara Paganelli (psicologa e socia young Fidapa sezione di Corato). L’incontro, che si aprirà con i saluti delle giovani presidenti Maria Francesca Casamassima, per la Fidapa e Francesca Rella, per l’Aido, sarà moderato dalla socia young della Fidapa Renata Lagrasta. Vi saranno anche alcune testimonianze di chi ha donato e ricevuto questo “atto d’amore”. Al termine sarà possibile esprimere la propria adesione al registro donatori.