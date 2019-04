Grandi e piccini pronti per “Cuorrere Insieme”

È già tempo di “Cuorrere Insieme”. Domenica 5 maggio scatterà la nona edizione del “Memorial Aldo Muggeo”, maratonina di 10 km non agonistica finalizzata alla sensibilizzazione e prevenzione delle malattie cardio-vascolari. All’ormai tradizionale gara medico-sportiva, organizzata dall’associazione “Salute e Sicurezza” in ricordo dell’amico Aldo Muggeo - scomparso prematuramente per un problema cardiologico mentre praticava jogging - si affianca ancora una volta la quarta edizione della maratonina Kids, passeggiata ludico-motoria di un chilometro riservata ai ragazzi delle prime classi delle quattro scuole medie di Corato.

Il raduno è fissato alle 8 in piazza Vittorio Emanuele con partenza per i ragazzi alle 8.30 e per gli adulti alle 9.

Il percorso. La nona edizione di "Cuorrere Insieme", con lo slogan #chipartecipavince, si snoderà da piazza Vittorio Emanuele continuando verso corso Garibaldi, corso Mazzini, via Giuseppe Di Vittorio, viale IV Novembre, viale Vittorio Veneto, via Andria, via Grossi, via Gigante, via Santa Faustina Kowalska, via Castel del Monte, via Massarenti, via Sant'Elia, via Palermo, via Gravina, via Francavilla, via Belvedere, via Don Minzoni, viale IV Novembre, viale A. Diaz, viale Cadorna, via Aldo Moro e arrivo sempre in piazza Vittorio Emanuele.

Novità di quest’anno, sarà la maglia di diverso colore arancione per gli adulti e gialla per i ragazzi. Al termine della gara i runner potranno ritirare il ritiro il pacco gara.

Le visite. Nei giorni venerdì 3 maggio dalle 15.30 alle 19 e sabato 4 maggio dalle 9 alle 12.30 presso il Centro Visione in via Aldo Moro, 42, i primi 100 atleti iscritti verranno sottoposti a visite cardiologiche, ecg e valutazioni delle abilità visuo-sportive completamente gratuite effettuate da personale qualificato dell’associazione e soci, in collaborazione con il personale del reparto di cardiologia dell'“Umberto I” di Corato, diretto dal dott. Claudio Paolillo, e dall’ortottista Simone Loiodice.

«Sarà ancora una volta un’importante evento cittadino che coniuga la prevenzione delle malattie cardio-vascolari, allo sport e al divertimento con la convinzione che fare attività fisica sia salutare per il fisico e la mente» spiega il presidente dell’associazione, Roberto Mazzilli. L’auspicio degli organizzatori è quello di avere «un riscontro positivo e una partecipazione numerosa».

Le iscrizioni si possono effettuare presso la sede dell’associazione Salute e Sicurezza in via Cairoli, 7 dalle 17 alle 20 e domenica mattina 5 maggio prima della partenza della gara.

A tutti i partecipanti al momento dell’iscrizione saranno consegnati il pettorale numerato e e la t-shirt ufficiale della maratonina. Ai ragazzi che parteciperanno all’evento sportivo, già sottoposti a controlli medici grazie al “Progetto Media” e alla famiglia Mastromauro del “Pastificio Granoro”, le t-shirt della gara saranno consegnate gratuitamente nelle scuole di appartenenza, previo ritiro adesioni.

Per maggiori informazioni sul percorso e i dettagli della gara, è possibile contattare i numeri 339.6316685, 331.3265399 e 328.4622755; scrivere all'email: salutesicurezzaonlus@gmail.com; oppure visitare la pagina Facebook dell'associazione.