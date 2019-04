“Ritratto di Madonna Lucrezia”, alla scoperta del volto nascosto della duchessa

Per “GustoJazz” torna a Corato il Teatro del Viaggio: in programma due appuntamenti consecutivi, organizzati dal Patto Territoriale Nord-barese Ofantino. Dopo il successo dello spettacolo di teatro-musica “La Gatta Cenerentola”, è la volta di Terrarmonia, di scena giovedì 2 maggio alle 19 presso Storyteller in piazza Di Vagno.

È una affabulazione con l’attore e regista Gianluigi Belsito nel ruolo di un esperto di enogastronomia emigrato in Germania, che punta su tre elementi fondamentali: il grano, l’ulivo e la vite. Attorno ad essi ruotano simboli e valori propri di questa terra; non a caso segue la degustazione di un piatto ispirato al racconto stesso.

Si punta sulla storia, invece, venerdì 3 maggio alle ore 20 nell’atrio del Patto Territoriale in Corso Cavour, con “Ritratto di Madonna Lucrezia”, sempre curato da Belsito con Rita Marinelli e Raffaele D’Ercole, cantante e compositore leader dei Sottosuono, qui in veste di attore. In occasione del Cinquecentenario della sua morte, Lucrezia Borgia, Duchessa di Bisceglie e Corato, viene raccontata sotto un’ottica diversa da quella solitamente tramandata. Segue visita guidata al centro storico di Corato. «L’auspicio - dichiara Gianluigi Belsito - è di poter replicare l’evento anche nella sua città, Bisceglie, legata per titolo nobiliare alla stessa Duchessa Borgia».

Ingresso libero, prenotazione consigliata: 080.8720861, corato@sistemamuseo.it