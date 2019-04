Ha avuto al centro della sua vita l’Eucarestia e adesso riposa nella “Cappella del Santissimo” della chiesa di Santa Maria Greca. Non avrebbe desiderato di meglio la Serva di Dio Luisa Piccarreta, la mistica coratina che fa parlare di se in tutto il mondo.

Il 23 aprile, in occasione dell’anniversario della sua nascita, alla comunità parrocchiale è stata “restituita” la rinata Cappella del Santissimo dopo i lavori di restauro: al centro della stessa ha trovato nuova collocazione la tomba della Serva di Dio Luisa Piccarreta (venuta a mancare nel 1947); la tomba è stata realizzata dallo scultore Mauro Mezzina, è un sarcofago in monoblocco di pietra, cavo all’interno, in cui sono state collocate le spoglie della Serva di Dio.

Il restauro delle superfici della cappella del Santissimo ha portato alla luce i dipinti e le decorazioni realizzati nel 1939 dall’artista coratino Luigi Leone (nato nel 1911 e morto nel 1967).

«Il restauro della “Cappella del Santissimo”, posizionato a destra dell’Altare Maggiore della Chiesa di Santa Maria Greca – spiega l’arch. Rosalia Loiodice - si pone a completamento dei lavori di restauro iniziati nel 2006 della Chiesa superiore (2008) e del Santuario ipogeo (2013). Nella Cappella, realizzata nel 1915 a spese del sig. Vincenzo Cimadomo, fu collocato l’altare del Sacro Cuore già privilegiato nel 1890 e attualmente spostato nel Santuario ipogeo».

I lavori eseguiti su progetto e direzione dell’arch. Rosalia Loiodice, sono stati autorizzati e monitorati dagli Enti preposti nelle figure del Sac. Nicola Maria Napolitano responsabile dell’Ufficio Diocesano Arte Sacra e Beni Culturali, della dottoressa Daniela De Bellis e dell’arch. Mara Carcavallo, funzionarie del Mibac - Soprintendenza Abap-Bari.

Il restauro del dipinto di Luigi Leone

«La ridipintura – ha spiegato la restauratrice Loredana Acquaviva - copriva completamente il dipinto precedente, datato 1939 con firma dell'autore Luigi Leone eseguito a tempera grassa, che adornava originariamente la cappella.

Come primo intervento, si è provveduto ad una spolveratura eseguita con pennelli morbidi, rimuovendo lo strato superficiale di polvere e depositi incoerenti. Per poter valutare quale tipo di intervento operare sono stati eseguiti dei saggi di rimozione della coloritura posticcia con bisturi. Dopo aver testata la resistenza alla pulitura della superficie pittorica originale, si è eseguita la pulitura completa della tempera posticcia con l'ausilio di solventi chimici appropriati con ausilio di tamponi di cotone e acqua deionizzata.

Ultimata la fase di pulitura, lo strato pittorico originale è stato consolidato. Le lacune più evidenti sulla superficie pittorica sono state stuccate. Il ritocco pittorico delle lacune stuccate è stato eseguito con colori ad acquerello con vela tura sottotono. Le pareti laterali sulle quali è stata ritrovata la decorazione originale sono state reintegrate con intonaco a calce con la reintegrazione delle decorazioni seriali presenti. La parete della cappella sinistra dove le decorazioni erano quasi inesistenti, è stata ridipinta con finitura a calce in accordo con la direzione dei lavori».

«Unire se stessi all’offerta di Gesù al Padre nell’Eucarestia»

«Nella storia della nostra Comunità parrocchiale – ha detto il parroco, don Sergio Pellegrini - la Cappella del Santissimo è stato per molti decenni il luogo in cui era custodita la riserva eucaristica e in cui si celebrava la Messa nei giorni feriali. Il presente restauro ha restituito un prezioso spazio che con le sue decorazioni floreali e i dipinti a motivo eucaristico, ben si connota ad accogliere le spoglie della Serva di Dio Luisa Piccarreta.

“Dall'eucaristia, deriva in noi, come da sorgente, la grazia” ricorda il Concilio Vaticano II perché Gesù opera la nostra redenzione nel “sacrificio della Messa sia nella persona del ministro, essendo egli stesso che, offertosi una volta sulla croce, offre ancora se stesso tramite il ministero dei sacerdoti, sia soprattutto sotto le specie eucaristiche”. E la Chiesa si preoccupa vivamente che i fedeli “offrendo la vittima senza macchia, non soltanto per le mani del sacerdote, ma insieme con lui, imparino ad offrire se stessi, e di giorno in giorno, per la mediazione di Cristo, siano perfezionati nell’unità con Dio e tra di loro”.

Questo invito ad unire se stessi all’offerta di Gesù al Padre nell’Eucarestia per il bene di tutti, ha permeato tutta la vita di Luisa. Lo dice bene una preghiera da lei scritta che sembra, più di ogni altra spiegazione, esprimere il senso della nuova collocazione della sua tomba».

«Intendo unirmi a Te e dolermi di tutte le offese che ricevesti nel corso della Passione, e che ora ricevi nel Santissimo Sacramento e tante volte intendo raccomandarti tutti i figli della Chiesa, tutti i Sacerdoti, i miei parenti, i peccatori, gli eretici, gli infedeli, gli agonizzanti acciocché tutti corrispondano ai disegni del Tuo Santissimo Cuore» scriveva Luisa Piccarreta nelle “Tredici visite a Gesù Sacramentato”.