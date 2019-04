L’Emotional slow tour in alta Murgia fa tappa a Corato

Passa da Corato l’Emotional slow tour in Alta Murgia, un ricco itinerario turistico nella Regione edito dalla rete turistica Murgia Slow Travel e patrocinato da Puglia Promozione, agenzia del turismo della Regione Puglia, attraverso l'assegnazione del bando “InPuglia365 Cultura Natura Gusto" Primavera 2019.



L’azione di valorizzazione territoriale si articolerà attraverso dei veri percorsi urbani e naturalistici, alla scoperta dei tesori racchiusi in piccoli centri ricchi di storia, siti nella murgia barese di nordovest.

Si parte nel primo weekend di maggio, sabato 4 e domenica 5, con una visita guidata al centro storico di Corato: chi deciderà di aderire all’iniziativa potrà vivere un’intensa mattinata passeggiando tra i monumenti della città esplorando il museo della civiltà contadina, la pinacoteca ed il teatro comunali, la chiesa e il convento di San Benedetto.

Subito dopo i partecipanti potranno degustare i prodotti dell’azienda agricola Lamonarca Lucia, attraverso un laboratorio sul miele e successivamente degustare le tipicità del territorio a cura di Storyteller di Giuseppe Lops.

L’esperienza di immersione nel contesto naturale proseguirà il giorno dopo, con un’intera giornata da trascorrere presso il complesso turistico “Torre Sansanello”: sarà possibile praticare attività di trekking, equitazione e cicloturismo; quest’ultima attività prevede un’escursione in bici che attraverserà il Parco Nazionale dell’Alta Murgia, fino a Poggiorsini, dove si terrà un laboratorio con degustazione, sulla trasformazione lattiero casearia.

Ci sarà inoltre l’opportunità, usufruendo del supporto di guide naturalistiche specializzate, di affrontare un percorso a piedi nel bosco circostante alla ricerca di erbe spontanee officinali. A chiusura della giornata è previsto un laboratorio di pratica e conoscenza sui prodotti alimentari tradizionali e di elevata qualità. Nel pomeriggio sarà possibile partecipare ai laboratori didattici per bambini pet-friendly.

Sin dal 10 marzo scorso sono partite, nel centro di Matera, Capitale europea della cultura 2019, le attività di "guerrilla marketing" con finalità di promozione degli eventi di trekking urbano e naturalistico, cicloturismo ed equitazione, attraverso l'attività di "Song & Drum Circle". Si è trattato di una performance musicale estemporanea ad alto contenuto divulgativo ed artistico a cura di Tamborey - impresa di Ruvo di Puglia attiva nel campo della formazione musicale, culturale e promozione del territorio, coordinatrice degli eventi previsti in ambito del progetto assegnatario Emotional Slow Tour in Alta Murgia - e la collaborazione della scuola di musica Vamp Music Academy di Ruvo e la Cooperativa La Fabbrica del suono di Gravina, che coinvolgeranno i loro allievi delle classi di canto, percussioni e batteria. Song & Drum Circle si ripeterà – sempre alle ore 21 - il 30 aprile a Corato in piazza Sedile, il 10 maggio a Gravina in Puglia in piazza Scacchi e il 18 maggio a Ruvo di Puglia in piazza Dante.

Nel weekend tra il 18 e il 19 maggio il territorio da scoprire sarà quello di Gravina in Puglia. Il sabato sarà animato dal Trekking urbano alla scoperta della storia e dei luoghi della città (bastione medioevale, ponte acquedotto Orsiniano, parco archeologico Padre Eterno) seguiranno laboratori di cucina sull’utilizzo della farina per la preparazione di pasta fresca. Per la domenica è previsto un percorso di conoscenza della flora e della fauna presso il centro visite Bosco Difesa Grande, con attività di cicloturismo e trekking corredati da laboratori di scienze per bambini.

L’ultimo weekend del 25 e 26 maggio dedicato all’antichissima Ruvo di Puglia, si aprirà con la visita alla cattedrale, all’ipogeo e ai palazzi nobiliari del borgo. Successivamente sarà possibile appassionarsi ai laboratori sull’olio e sui prodotti da forno tradizionali dolci e salati. Il 26 sono previste attività di trekking e cicloturismo presso il bosco “Parco del Conte” a cui seguiranno laboratori di preparazione dei piatti tipici della tradizione contadina in modalità show-cooking, reading performance per bambini e laboratorio di cesteria artigianale.

I partners delle iniziative e delle attività previste, che hanno sostenuto il progetto Emotional Slow Tour in Alta Murgia, sono: rete di imprese Murgia Slow Travel, Tamborey di Cantatore Vincenzo, Ciofs Ruvo di Puglia, Cooperativa Macramè - Albero Azzurro, Ass. Culturale Vamp Music Academy, La Fabbrica del Suono Soc.Coop, Strive International Consulting LTD, Storyteller di Giuseppe Lops, Azienda agricola Lamonarca Lucia, Associazione Nazionale Guardie per l’Ambiente - Corato.

La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita previa prenotazione al sito web www.murgiaslowtravel.com